Le président du parti conservateur Nadhim Zahawi condamné à payer une amende d’un million de livres au fisc

Rishi Sunak est sous pression pour limoger Nadhim Zahawi du cabinet après qu’il a été affirmé que l’ancien chancelier avait payé une amende de plus d’un million de livres sterling pour régler une enquête sur ses affaires fiscales.

Le président du parti conservateur a été confronté à des questions croissantes sur ses paiements personnels au HMRC, mais le Premier ministre l’a jusqu’à présent soutenu.

Certains conservateurs de haut rang estiment qu’il est désormais impossible pour M. Zahawi de continuer dans son travail, l’un d’entre eux qualifiant la situation d ‘”insoutenable”.

La révélation que M. Zahawi a été contraint de payer l’amende – dans le cadre d’un règlement fiscal total de près de 5 millions de livres sterling – intervient alors que L’indépendant révèle comment il a tenté de bâillonner ce journal en révélant qu’il faisait l’objet d’une enquête par la National Crime Agency et le HMRC l’année dernière.

Lors d’un échange extraordinaire en juillet dernier, M. Zahawi a menacé à plusieurs reprises de poursuivre en justice si des articles étaient publiés, en disant :

• À cent pour cent, j’intenterai une action en justice

• Il n’y a pas eu d’enquête de ce type par la NCA. J’ai payé tous les impôts dus et j’ai obéi à toutes les lois et réglementations financières.

• Je répète que je vais intenter une action en justice

M. Zahawi a également payé une amende de 30% au HMRC, selon un rapport publié en Le gardienportant le total estimé à plus de 4,8 millions de livres sterling – bien que son porte-parole ait déclaré au journal qu’il “ne reconnaît pas ce montant”.

La nuit dernière, les travaillistes ont appelé le Premier ministre à limoger M. Zahawi.

Angela Rayner, chef adjointe du parti, a déclaré: “Rishi Sunak a promis un gouvernement d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité, mais au lieu de cela, il soutient une équipe hétéroclite de ministres scandalisés.”

Elle a ajouté: «La position de l’homme qui était jusqu’à récemment en charge du système fiscal britannique et que ce premier ministre a nommé président du Parti conservateur est désormais intenable.

“Il est temps pour Rishi Sunak de mettre son argent là où il se trouve et de renvoyer Nadhim Zahawi de son cabinet.”

Un ancien ministre conservateur a dit avoir dit L’indépendant La position de M. Zahawi était “insoutenable”, car l’ancien chancelier était interrogé sur ses affaires fiscales à chaque fois qu’il apparaissait en public.

Le parti se retrouverait avec un “président qui ne peut pas faire de médias [interviews]», a-t-il déclaré, un rôle particulièrement crucial autour des élections locales à venir, qui s’annoncent déjà difficiles pour les conservateurs.

Un autre ancien ministre a déclaré qu’il y avait un risque que la querelle “suspende” sur M. Zahawi et “éclipse” le rôle de président du parti.

“Un jugement doit être rendu pour savoir si cette tempête peut être surmontée et une ligne est tracée ou si elle plane sur le président et éclipse [his role as party chairman],” ils ont dit.

“C’est une conversation à huis clos qui doit avoir lieu – pour savoir s’il peut remplir ses fonctions”, ont-ils ajouté.

Le parti travailliste a écrit au HMRC au sujet des affaires fiscales de Nadhim Zahawi, arguant que “le public a besoin de réponses” au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait payé des millions pour régler un différend sur sa fiscalité (fil de sonorisation)

M. Zahawi a été considéré par de nombreux députés comme ayant fait du bon travail pendant la courte période où il a occupé ce poste.

Au weekend Le soleil du dimanche a indiqué qu’il avait réglé un litige fiscal relatif à une société offshore enregistrée à Gibraltar pour détenir des actions de la société de sondage qu’il a cofondée, YouGov.

Le rapport annuel 2009 de YouGov montrait une participation de plus de 10 pour cent par Balshore Investments Ltd, enregistrée à Gibraltar, et décrivait la société comme la «fiducie familiale de Nadhim Zahawi». À l’époque, M. Zahawi était directeur exécutif de YouGov.

Un porte-parole de M. Zahawi a précédemment déclaré que ses impôts étaient “correctement déclarés et payés au Royaume-Uni” et que le ministre “n’a jamais eu à charger d’avocats de traiter avec le HMRC en son nom”.

Au cours de la semaine, M. Sunak a défendu le président de son parti, déclarant aux députés lors des questions au Premier ministre que M. Zahawi “a déjà abordé cette question en détail et qu’il n’y a rien de plus que je puisse ajouter”.

L’attaché de presse du Premier ministre a également déclaré que M. Zahawi “a parlé et a été transparent avec le HMRC”.

Sur la question de savoir si M. Sunak croyait que l’affaire était désormais close, elle a déclaré: “Je ne sais pas si le Premier ministre l’a examiné dans son intégralité, mais je sais qu’il prend Nadhim Zahawi au mot.”

Le porte-parole de M. Zahawi n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: “Nous ne sommes pas en mesure de commenter les contribuables identifiables en raison de règles de confidentialité strictes.”

Le n ° 10 a refusé de commenter.