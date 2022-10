Le président du Parlement iranien déclare que les manifestations pourraient affaiblir la société

Mohammad Bagher Qalibaf a déclaré au Parlement que contrairement aux manifestations actuelles, qui, selon lui, visent à renverser le gouvernement, les manifestations précédentes d’enseignants et de retraités sur les salaires visaient des réformes, selon le site Web de l’organe législatif.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le président du parlement iranien a averti dimanche que les manifestations contre la mort d’une jeune femme en garde à vue pourraient déstabiliser le pays et a exhorté les forces de sécurité à traiter durement ceux qui, selon lui, violent la sécurité.

“Le point important des manifestations (passées) était qu’elles visaient à réformer et non à renverser” le système, a déclaré Qalibaf. « Je demande à tous ceux qui ont des (raisons de) protester de ne pas laisser leur protestation se transformer en déstabilisation et renversement » des institutions.