Le président du Parlement européen affirme que la corruption a brisé la confiance qui a mis des années à se construire

Le président du Parlement européen a déclaré jeudi que des réformes radicales seraient nécessaires après qu’une série scandaleuse d’arrestations pour corruption a secoué le corps législatif.

La présidente Roberta Metsola a présenté des excuses catégoriques pour le coup porté à la confiance des Européens dans l’organe directeur supranational, qui compte 705 membres de 27 pays membres et est dont le siège est à Strasbourg, France.

“Ces poursuites pénales impliquant le Parlement sont préjudiciables. Elles sont préjudiciables à la démocratie, à l’Europe et à tout ce que nous représentons”, a déclaré Metsola.

“Une confiance qui a mis des années à se construire, mais qui n’a été détruite que quelques instants et qui devra être reconstruite. Et ce travail commence maintenant.”

LA POLICE PRENDRE LA POLICE AU PARLEMENT EUROPÉEN ALORS QUE LES ENQUÊTEURS ENQUÊTENT SUR LES ALLÉGATIONS DE CORRUPTION AU QATAR

Le procureur belge Michel Claise a supervisé plusieurs raids contre des membres de l’Union européenne (MPE) sur des allégations de corruption généralisée et de pots-de-vin liés à la Gouvernement qatari .

Metsola a promis une série de réformes renforcées pour prévenir de futurs cas de ce type, y compris “un renforcement des systèmes de protection des lanceurs d’alerte du parlement, une interdiction de tous les groupes d’amitié non officiels, une révision du maintien de l’ordre de nos règles de code de conduite et une révision complète et un examen approfondi de la manière dont nous interagissons avec les pays tiers.”

LE QATAR REFUSE LE RAPPORT QU’IL A COLLUÉ AVEC L’IRAN POUR ÉTOUFFER LA DISSENTATION À LA COUPE DU MONDE

“Nous devons réparer les torts, et nous devons envoyer un message puissant à ces acteurs externes qui essaient de nous saper que nous ne céderons pas – que nous respecterons nos valeurs, l’état de droit, la justice et la régularité des procédures”, Metsola a déclaré à la presse.

“Permettez-moi une fois de plus d’assurer à tout le monde qu’il n’y aura pas d’impunité. Il n’y aura pas de balayage sous le tapis et pas de business as usual.”

Le gouvernement qatari a nié toutes les allégations de pots-de-vin et de corruption illicites.

“L’État du Qatar rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite. Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée”, a déclaré un responsable de l’ambassade du Qatar à Washington, DC, à Fox News Digital.

“L’État du Qatar travaille par le biais d’un engagement d’institution à institution et opère en pleine conformité avec les lois et réglementations internationales.”

Jusqu’à présent, six personnes ont été arrêtées et au moins 19 maisons et bureaux ont été perquisitionnés.