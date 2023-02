Le président du Parlement de Taiwan déclare que le pays est un “phare de la démocratie pour les peuples de langue chinoise”

You Si-kun, le président du Parlement taïwanais, a pris la parole lors de la Sommet international sur la liberté religieuse mercredi et a expliqué pourquoi il est important que les nations libres protègent Taïwan.

“Si Taïwan tombe dans la sphère d’influence du PCC (Parti communiste chinois), alors le phare de la démocratie sera détruit. Et la Chine pourrait envahir la première chaîne d’îles et constituer une menace pour le monde entier”, a-t-il déclaré.

Le rapport Freedom in the World 2022 de Freedom House a classé Taïwan sur la note parfaite de 4 en ce qui concerne la liberté religieuse.

L’orateur a ajouté : “Taïwan a montré que la démocratie, née de l’Occident, peut en effet s’épanouir dans les régions de langue chinoise”.

Les incursions de l’armée chinoise sont devenues plus régulières. Pékin a continué à faire voler des avions militaires près de Taïwan dans le but de renforcer sa position selon laquelle l’île fait partie de la Chine.

Le général de l’US Air Force Mike Minihan, dans une note le mois dernier, a demandé aux officiers de se préparer à un conflit américano-chinois au sujet de Taïwan en 2025.

Un rapport annuel de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a déclaré : « Le gouvernement communiste chinois a créé un État de surveillance de haute technologie, utilisant la reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle pour surveiller et harceler les chrétiens, les bouddhistes tibétains, le Falon Gong et d’autres religions.

Il a également noté qu’environ 900 000 à 1,8 million de Ouïghours, Kazakhs, Kirghizes et autres musulmans ont été détenus dans plus de 1 300 camps de concentration au Xinjiang.

Le représentant Mike McCaul, R-Texas, a pris la parole lors du sommet mardi et a déclaré que le Parti communiste chinois menait un assaut total contre la religion.

“Ils commettent un génocide contre les musulmans ouïghours. Les histoires de stérilisations forcées, d’avortements forcés, de lavage de cerveau et même de meurtre sont horribles”, a-t-il déclaré.

L’ancien représentant Frank Wolf, R-Va., A déclaré qu’il devrait y avoir une “interdiction totale” de toute entreprise représentant la Chine.

“Comment une entreprise de lobbying peut-elle [Washington] que nous voyons aujourd’hui, un cabinet d’avocats, représenter la Chine alors qu’ils commettent un génocide, un génocide contre les femmes ouïghoures. … Comment montez-vous sur la Colline et dites-vous : « Je représente les intérêts chinois », a-t-il dit.

En réponse aux critiques persistantes contre son pays, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré au Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2021 qu’il existe « des faits fondamentaux [that] montrent qu’il n’y a jamais eu de soi-disant génocide, de travail forcé ou d’oppression religieuse au Xinjiang.”

“De telles accusations incendiaires sont fabriquées à partir de l’ignorance et des préjugés. Elles ne sont que du battage médiatique malveillant et politiquement motivé et ne pourraient pas être [farther] de la vérité”, avait-il déclaré à l’époque.

