Le président du Pak dissout l’Assemblée nationale sur les conseils du Premier ministre Shehbaz Sharif

Le président pakistanais Arif Alvi a dissous mercredi l’Assemblée nationale sur les conseils du Premier ministre sortant Shehbaz Sharif, marquant la fin du mandat du gouvernement actuel et ouvrant la voie aux prochaines élections générales.

La notification de la dissolution de l’assemblée a été émise par l’Aiwan-i-Sadr, qui a déclaré que l’Assemblée nationale était dissoute en vertu de l’article 58 de la Constitution.

Le Premier ministre pakistanais Sharif a écrit mercredi au président Alvi et a demandé la dissolution de l’Assemblée nationale trois jours avant la fin de son mandat constitutionnel de cinq ans.

Le président Arif Alvi a dissous l’Assemblée nationale mercredi à minuit sur les conseils du Premier ministre sortant Sharif, a rapporté le journal Dawn.

Avec la dissolution de la chambre basse, le mandat du gouvernement actuel prendra également fin prématurément.

Plus tard, le ministre des Affaires parlementaires Murtaza Javed Abbasi a déclaré dans un communiqué que « le gouvernement élu a terminé son mandat de cinq ans », et son ministère avait transmis le résumé de la dissolution de l’assemblée au Premier ministre en vertu de l’article 58 de la Constitution.

Plus tôt jeudi, le Premier ministre a également présidé la réunion finale du cabinet fédéral à Islamabad.

Dans son discours d’adieu à l’Assemblée nationale mercredi, Sharif a déclaré: « Ce soir, avec la permission de la Chambre, j’enverrai l’avis de dissolution de l’Assemblée nationale au président. » Le gouvernement de coalition dirigé par la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N) aurait aimé rester au pouvoir quelques jours de plus et dissoudre le Parlement le 11 août, mais il estime que le président Alvi, ancien chef de l’ancien Premier ministre emprisonné Imran Le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan pourrait refuser de notifier immédiatement la dissolution.

L’avis du Premier ministre Sharif pour la dissolution a été envoyé au président Alvi trois jours avant l’expiration du mandat de la chambre basse du Parlement. Le président Alvi aurait pu le retarder de 48 heures et après cela, il aurait été dissous.

Étant donné que l’assemblée a été dissoute avant l’heure, la Commission électorale du Pakistan (ECP) organiserait des élections dans les 90 jours. Si l’Assemblée nationale avait terminé son mandat constitutionnel, le scrutin aurait eu lieu dans les 60 jours, mais en cas de dissolution avant terme, les élections devraient avoir lieu dans les 90 jours.

Les scrutins devraient être retardés de quelques mois car les nouveaux résultats du recensement ont été approuvés, ce qui en fait une obligation constitutionnelle de procéder à la délimitation avant les élections.

L’ECP est tenu de procéder à la délimitation dans les 120 jours, puis d’annoncer le calendrier des élections.

Bien qu’il soit techniquement possible d’accélérer le processus et de déterminer la délimitation des circonscriptions en un minimum de temps, puis d’aller aux élections dans les 90 jours, il n’est pas clair si l’ECP respecterait la date limite car il a une raison valable de dépasser la date limite.

« A la fin du mandat du gouvernement en place, j’enverrai un résumé au président du Pakistan pour la dissolution de l’Assemblée nationale d’ici mercredi (puis un gouvernement intérimaire prendra le relais », a déclaré mardi le Premier ministre Sharif lors d’une cérémonie.

L’assemblée sortante était la 15e Assemblée nationale qui a entamé son voyage de cinq ans le 13 août 2018, avec l’élection d’un président et d’un vice-président. L’assemblée a été élue après une élection tenue le 25 juillet 2018.

Après la dissolution de l’Assemblée nationale, un processus de nomination d’un Premier ministre par intérim débutera en vertu de l’article 224-A de la Constitution.

Le Premier ministre Sharif et le chef de l’opposition à l’Assemblée nationale Raja Riaz tiendront des consultations pour finaliser le nom du Premier ministre par intérim.

S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le nom dans les trois jours, l’affaire sera renvoyée à la commission parlementaire pour la nomination du Premier ministre par intérim.

En vertu de la loi, le premier ministre et le chef de l’opposition enverront leurs noms respectifs pour le poste convoité au comité parlementaire.

La commission parlementaire devra finaliser le nom du Premier ministre par intérim dans les trois jours ou si elle ne parvient pas non plus à un consensus sur le nom, la Commission électorale du Pakistan (ECP) choisira le Premier ministre par intérim dans les deux jours suivant la noms proposés par l’opposition et le gouvernement.

Dans un communiqué publié mercredi, le comité central du PTI a décidé de commémorer cette journée, alors que le mandat de 16 mois du gouvernement du Mouvement démocratique pakistanais (PDM) se termine ce soir.

Le PTI a décidé de présenter une analyse détaillée de la « dévastation » causée par le gouvernement incompétent dirigé par le PDM devant la nation, lit-on dans le communiqué.

