Le président du Pak demandera bientôt à Shehbaz Sharif de prouver sa majorité : Imran Khan

Le Premier ministre pakistanais déchu, Imran Khan, a déclaré que le président, le Dr Arif Alvi, demanderait bientôt au Premier ministre Shehbaz Sharif d’obtenir un vote de confiance.

“Shehbaz Sharif nous a testés au Pendjab et maintenant c’est à son tour de prouver s’il jouit ou non d’une majorité à l’Assemblée nationale”, a déclaré M. Khan lors d’une conférence de presse à Lahore et également dans une interview sur Hum News TV samedi soir. .

“Dans le premier, Shehbaz sera testé pour un vote de confiance… et plus tard, nous avons d’autres plans pour lui”, a déclaré le président du Pakistan Tehreek-i-Insaf, citant des différences au sein de la coalition fédérale sous le nom de Mouvement Mutahidda Qaumi-Pakistan. (MQM-P) a menacé de démissionner sur la question des sondages des corps locaux à Karachi et Hyderabad.

Il est pertinent de mentionner que le Dr Alvi appartient au Pakistan Tehreek-i-Insaf de Khan et que la coalition fédérale survit avec une très faible majorité. Le MQM-P compte sept députés à l’Assemblée nationale, s’il décide de démissionner, le gouvernement Shehbaz ne peut pas survivre.

Le gouverneur du Pendjab, Baligur Rehman, du PML-N, avait sollicité un vote de confiance du ministre en chef du PTI-PMLQ, Chaudhry Parvez Elahi, qu’il a obtenu et envoyé jeudi à celui-ci pour dissoudre l’Assemblée du Pendjab.

L’assemblée était dissoute samedi soir. M. Khan souhaite que le gouvernement fédéral annonce des sondages instantanés et, à cette fin, il a déclaré qu’il avait sacrifié ses deux gouvernements – le Pendjab et Kyber Pakhtunkhwa.

M. Khan a été évincé du pouvoir en avril de l’année dernière par un vote de défiance.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)