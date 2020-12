Le Premier ministre Khadga Prasad Oli a décidé de dissoudre le parlement lors d’une réunion du cabinet dimanche et a immédiatement présenté sa recommandation.

Oli est devenu Premier ministre après que son Parti communiste népalais ait remporté les élections il y a trois ans. Le parti d’Oli et le parti des anciens rebelles maoïstes avaient fusionné en un parti communiste fort pour gagner les élections.

L’opposition a accusé à plusieurs reprises le gouvernement d’Oli de corruption et son gouvernement a été critiqué pour sa gestion du coronavirus. Le nombre de cas de virus au Népal est de 243 184, dont 1 777 décès.

Oli a également été accusé de se rapprocher de la Chine et de s’éloigner du partenaire traditionnel du Népal, l’Inde depuis son arrivée au pouvoir. Cela a créé des problèmes entre Oli et New Delhi.