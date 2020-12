KATHMANDU, Népal (AP) – Le président du Népal a dissous le Parlement dimanche après que le Premier ministre ait recommandé cette décision au milieu d’une querelle croissante au sein de son Parti communiste qui est susceptible de pousser la nation himalayenne dans une crise politique.

Des élections législatives auront lieu les 30 avril et 10 mai, selon un communiqué du bureau du président Bidya Devi Bhandari.

Le Premier ministre Khadga Prasad Oli a décidé de dissoudre le Parlement lors d’une réunion du Cabinet dimanche et a immédiatement présenté sa recommandation.

Oli est devenu Premier ministre après que son Parti communiste népalais ait remporté les élections il y a trois ans. Le parti d’Oli et le parti des anciens rebelles maoïstes avaient fusionné pour former un parti communiste fort pour gagner les élections.

Il y a cependant eu un conflit de pouvoir avec le chef des anciens rebelles maoïstes, Pushpa Kamal Dahal, qui est également le coprésident du parti. Oli a refusé de lui succéder comme Premier ministre ou de diriger le parti, causant des problèmes au sein du parti.

L’opposition a accusé à plusieurs reprises le gouvernement d’Oli de corruption et son administration a été critiquée pour sa gestion du coronavirus. Le nombre de cas de virus au Népal a atteint 243 184, dont 1 777 décès.

Oli a également été accusé de s’être rapproché de la Chine et de s’éloigner de l’Inde, partenaire traditionnel du Népal, depuis sa prise de pouvoir. Cela a causé des problèmes entre Oli et New Delhi.