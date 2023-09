Le président du Monténégro demande une enquête sur une brèche dans un tunnel souterrain

Le président du Monténégro a demandé jeudi une enquête approfondie sur quiconque a creusé un tunnel souterrain dans une zone d’entreposage d’un tribunal de la capitale du pays, qualifiant cette action d’attaque contre l’État et son système judiciaire.

« J’appelle à l’entière responsabilité et à une découverte totale », a déclaré le président Jakov Milatovic quelques jours après la découverte du tunnel menant d’un immeuble à appartements au tribunal supérieur de l’autre côté de la rue à Podgorica.

Les dossiers ainsi que les tonnes de drogue et d’armes saisies lors des enquêtes criminelles sont stockés dans le dépôt, situé au sous-sol du palais de justice. La police soupçonne que ce tunnel éhonté était une tentative de la part de groupes criminels de nuire aux dossiers en volant des preuves ou de créer une possible voie de sortie du palais de justice.

« J’espère que ce ne sera pas un de ces cas où le public n’aura jamais une idée complète », a déclaré Milatovic. « Le tunnel est une attaque contre la justice et contre le Monténégro. »

Le tunnel a été découvert lundi après que des greffiers aient remarqué des objets dérangés et senti un courant d’air dans la zone de stockage, ont rapporté les médias monténégrins. Les autorités ont indiqué que le passage mesurait environ 30 mètres de long.

On ne savait toujours pas s’il manquait quelque chose. Les médias monténégrins ont affirmé que des armes liées à un important gang criminel avaient été volées, mais les autorités n’ont pas confirmé l’information.

Les procureurs ont déclaré qu’ils recherchaient six personnes soupçonnées d’avoir creusé le tunnel et avaient commencé à interroger des personnes en lien avec cette affaire, dont le président de la Haute Cour. L’appartement d’où provient le tunnel a été loué il y a quelques mois, ont-ils déclaré, sans identifier le locataire ni donner d’autres détails, à part que personne n’était à l’intérieur de l’unité lorsqu’ils ont vérifié.

Le chef de la police du Monténégro a décrit les fouilles du palais de justice comme une opération « de style film » qui a pris des mois à préparer et à exécuter.

Certains médias faisant état de cette découverte faisaient état d’évasions de prison très médiatisées, notamment celle de l’ancien baron de la drogue Joaquín « El Chapo » Guzman qui s’était échappé d’une prison mexicaine à sécurité maximale en 2015 via un tunnel depuis sa cellule.

Situé sur la côte de la mer Adriatique, le Monténégro est une route clé pour le trafic de drogue vers l’Europe occidentale via les Balkans. Le pays, membre de l’OTAN et candidat à l’adhésion à l’Union européenne, s’est engagé à lutter contre la criminalité et la corruption.