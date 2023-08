Le président du Kosovo s’en prend à Macron pour avoir déclaré que la France pourrait revoir l’exemption de visa pour les Kosovars

PRISTINA, Kosovo (AP) — Le président du Kosovo a critiqué mercredi le Français Emmanuel Macron pour avoir déclaré cette semaine que Paris pourrait revoir les règles de voyage de l’UE sans visa en 2024 pour le Kosovo et la Serbie en raison de l’impasse dans leurs négociations sur la normalisation des relations.

La présidente Vjosa Osmani a déclaré que toute suspension des voyages sans visa vers l’Union européenne pour les citoyens de son pays l’année prochaine « tuerait le dialogue une fois pour toutes » avec la Serbie.

En avril, les législateurs européens ont donné le feu vert aux citoyens du Kosovo pour voyager sans visa jusqu’à 90 jours sur six mois dans l’espace Schengen sans passeport qui compte 27 pays européens, à partir de l’année prochaine. Le Kosovo a été le dernier pays des Balkans occidentaux à ne pas bénéficier de tels arrangements de voyage avec l’UE.

Lundi, Macron a averti que l’exemption de visa pour la Serbie et le Kosovo pourrait être « revue si les deux parties ne se comportent pas de manière responsable ».

« Nous devons être très prudents à cet égard, surtout lorsque la stabilité des Balkans occidentaux est menacée », a déclaré Macron.

« Ce serait la méthode la plus efficace pour tuer le dialogue une fois pour toutes », a déclaré Osmani aux journalistes. « De telles mesures… sont contre le peuple. »

La politique du Premier ministre kosovar Albin Kurti dans le nord du pays a tendu les relations avec les puissances occidentales après que des maires de souche albanaise soutenus par la police ont pris leurs fonctions à la suite d’élections que la majorité ethnique serbe de la région avait largement boycottée.

Les États-Unis et l’Union européenne ont fait pression sur Kurti pour qu’il contribue à calmer la situation après que des violences ont éclaté en mai, avec des dizaines de personnes blessées dans des affrontements entre les Serbes locaux et la police du Kosovo et les soldats de maintien de la paix dirigés par l’OTAN, alimentant les craintes d’un conflit similaire à celui de 1998. 99, qui a tué plus de 10 000 personnes.

Le Kosovo est une ancienne province de Serbie dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008. La plupart des Serbes du Kosovo ont également refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo, qui est soutenu par les États-Unis et la plupart des pays de l’UE, mais pas par la Russie et la Chine.

La Serbie s’est retirée du Kosovo en 1999 après que l’OTAN a bombardé le pays pour mettre fin aux attaques contre les séparatistes de souche albanaise.

Le Kosovo et la Serbie aspirent à rejoindre l’UE, mais Bruxelles a clairement fait savoir aux deux pays qu’ils devraient résoudre leur différend par un dialogue médiatisé afin de rejoindre le bloc.

Après les troubles du printemps dans le nord du Kosovo, Bruxelles a imposé certaines mesures punitives – sans toutefois parler de sanctions – au Kosovo, suspendant le financement de certains projets et interrompant les visites de hauts diplomates.

Osmani a déclaré que le Kosovo avait répondu à toutes les récentes demandes de Bruxelles concernant la tenue de nouvelles élections dans le nord et la réduction progressive de la présence de la police spéciale là-bas, ajoutant qu’elle s’attend à ce que l’UE s’en aperçoive et lève les mesures imposées, « qui étaient injustes et disproportionnées ». »

Osmani a pris la parole dans la capitale Pristina après une cérémonie commémorative pour les centaines de personnes disparues pendant la guerre au Kosovo.

Mercredi également, de hauts diplomates de l’UE ont appelé la Serbie et le Kosovo à faire « des progrès tangibles pour déterminer le sort des 1 616 personnes disparues qui sont toujours portées disparues au Kosovo ».

L’envoyé de l’UE Miroslav Lajcak a déclaré qu’à la suite de la rencontre de Kurti avec le président serbe Aleksandar Vucic en mai, au cours de laquelle ils ont approuvé une déclaration commune sur les personnes disparues, « beaucoup de travail doit être fait » par les deux parties pour remplir leurs engagements et « renforcer la coopération dans l’identification des personnes disparues ». lieux de sépulture et exécution de fouilles.

Les responsables occidentaux craignent une nouvelle instabilité en Europe alors que la guerre se poursuit en Ukraine. L’OTAN a envoyé des troupes supplémentaires à sa mission de maintien de la paix au Kosovo pour renforcer la sécurité.

___

Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Sylejman Kllokoqi et Llazar Semini, Associated Press