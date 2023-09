Le président du Kenya se dit prêt à aider Haïti et appelle l’ONU à adopter une résolution

Le président du Kenya a déclaré jeudi que son pays d’Afrique de l’Est était prêt à diriger une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, et a appelé les Nations Unies à mettre en place de toute urgence le cadre approprié pour y parvenir.

« Le Kenya est prêt à payer intégralement sa part et à se joindre à une coalition d’autres nations de bonne volonté, et elles sont nombreuses, en tant que bon ami et véritable frère d’Haïti », a déclaré le président William Ruto lors du débat général à l’ONU à New York. York. « Nous exhortons les Nations Unies à fournir de toute urgence un cadre approprié pour faciliter le déploiement d’un soutien de sécurité multinational dans le cadre d’une réponse globale au défi d’Haïti.

« Nous appelons le Conseil de sécurité à contribuer positivement en approuvant une résolution sur un chapitre sept qui adapte la mission de soutien à la sécurité aux besoins spécifiques d’Haïti et de sa population », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, Ruto avait déclaré que son administration « envisageait positivement » d’aider Haïti, qui a connu une escalade de la violence et des enlèvements par des gangs armés depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

La police haïtienne étant sous-équipée et sous-équipée en armes, des groupes armés ont chassé les habitants des quartiers de la capitale Port-au-Prince et de la vallée voisine de l’Artibonite. Plus tôt cette semaine, certains membres de gangs sont descendus avec audace dans les rues de la capitale, exigeant le départ du Premier ministre Ariel Henry et appelant les Haïtiens à se joindre à eux.

Malgré la détérioration du paysage, la communauté internationale ne semble pas pressée d’approuver le déploiement d’une force internationale dans le pays. A l’approche de la semaine clé de la réunion annuelle de l’ONU, la Chine a demandé une pause dans les discussions sur un projet de résolution, rédigé par les États-Unis et l’Équateur, autorisant une force dirigée par le Kenya.

Le Kenya, qui a envoyé une équipe d’évaluation à Port-au-Prince, a déclaré le mois dernier que son implication dépendrait de l’obtention d’une résolution du Conseil de sécurité autorisant la mission d’une force non-ONU. L’équipe a également déclaré au gouvernement haïtien lors de la visite qu’il lui faudrait au moins 2 000 officiers pour faire partie de la mission. Le Kenya avait annoncé qu’il fournirait 1 000 de ses policiers pour assurer la mission.

Jeudi, à la suite de rencontres avec Henry, le président de la République dominicaine Luis Abinader, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le secrétaire d’État américain Antony Blinken en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Ruto a clairement exprimé son engagement. Le Kenya, a-t-il déclaré, a entendu le cri de ses « frères et sœurs », qui ont été les premiers à conquérir leur liberté en brisant l’esclavage de leur maître colonial, la France.

« Il est hors de question de ne rien faire face à l’isolement, à la détresse économique et à la trahison du peuple haïtien », a-t-il déclaré. « L’inaction n’est plus une option. »

De la même manière que le monde s’est mobilisé en faveur de l’Ukraine et des pays confrontés aux chocs du changement climatique, il doit le faire en faveur d’Haïti, a déclaré Ruto, afin d’aider le pays à rétablir la paix et la sécurité.

La résolution autorisant une mission de soutien dirigée par le Kenya en Haïti, a déclaré Ruto, devrait faire partie d’une stratégie globale qui fournit une aide humanitaire soutenant les moyens de subsistance, instituant des réformes et favorisant un processus politique « guidé et approprié par les Haïtiens, le tout au nom de la liberté ». et des élections équitables doivent être convoquées dans un délai raisonnable.

Ruto a laissé entendre qu’il aurait pu atteindre au moins un objectif dans sa demande. « De nombreux pays », a-t-il déclaré, sans donner de détails, se sont proposés pour y participer et il en est « encouragé ».

Dans son échange avec Blinken avant leur rencontre, Ruto a déclaré qu’à propos d’Haïti : « Nous sommes ici pour avoir une conversation sur le comment, les détails afin que nous puissions apporter une contribution utile et consolider tous les efforts pour garantir que que nous obtenons du succès.

Mercredi, le ministère haïtien des Affaires étrangères a annoncé que la nation caribéenne avait établi des relations diplomatiques avec le Kenya, une étape importante pour que la mission devienne une réalité.