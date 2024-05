Le président du Kenya déclare que la police arrivera en Haïti dans trois semaines

Mais le président Ruto a assuré à la BBC qu’il existe un accord écrit avec le conseil présidentiel de transition d’Haïti pour garantir que la présence du Kenya sera perçue comme une force de « rétablissement de la paix » et non comme une force d’occupation.

Le statut d’allié non membre de l’OTAN permettra à Nairobi de s’engager dans une coopération plus étroite en matière de sécurité avec Washington et d’obtenir des armes américaines plus sophistiquées.