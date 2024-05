Le président kenyan « confiant » dans le déploiement de la police en Haïti

Mais le président Ruto a assuré à la BBC qu’il existe un accord écrit avec le conseil présidentiel de transition d’Haïti pour garantir que la présence du Kenya sera perçue comme une force de « rétablissement de la paix » et non comme une force d’occupation.

La Maison Blanche a nommé jeudi Le Kenya, un allié non-OTAN, ce qui en fait le premier pays d’Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation.

Le statut d’allié non membre de l’OTAN permettra à Nairobi de s’engager dans une coopération plus étroite en matière de sécurité avec Washington et d’obtenir des armes américaines plus sophistiquées.

Bien que cette mesure renforce les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Kenya, l’influence occidentale en Afrique est en déclin, selon les sondages, laissant la place à la Russie et à la Chine.

Lorsque la BBC a demandé à M. Ruto si les États-Unis étaient un allié privilégié, il a répondu : « Il ne s’agit pas de gens qui essaient de dire si nous sommes face à l’ouest ou à l’est.

« Nous sommes tournés vers l’avant. »