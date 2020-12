Les rassemblements de Milley ont eu lieu au milieu d’un nouveau retrait des forces américaines, bien que dans le cadre de la politique américaine actuelle, un retrait complet dépend de la réduction des attaques des talibans dans tout le pays.

« La partie la plus importante des discussions que j’ai eues avec les talibans et le gouvernement afghan a été la nécessité de réduire immédiatement la violence », a déclaré Milley à trois journalistes, dont un de l’Associated Press, qui l’a accompagné au Qatar et en Afghanistan. . . « Tout le reste en dépend. »

En vertu des règles de base fixées par Milley pour des raisons de sécurité, les journalistes voyageant avec lui ont accepté de ne rendre compte d’aucun de ces discours avant qu’il ne quitte la région. C’était la deuxième rencontre inopinée de Milley avec l’équipe de négociation des talibans; le premier, en juin, également à Doha, n’avait jusqu’à présent pas été signalé.

Bien que Milley n’ait pas signalé de percée, ses rassemblements talibans marquent une étape remarquable: le plus haut général américain se retrouve face à face avec des représentants du groupe qui dirigeait l’Afghanistan jusqu’à son éviction il y a 19 ans au début de l’Afghanistan ce mois-ci. ce qui allait devenir la plus longue guerre d’Amérique. . Milley a servi trois fois en Afghanistan, la première en 2003 et la dernière en 2013-2014.

Le général de l’armée Scott Miller, commandant en chef des forces américaines et de la coalition en Afghanistan, a déclaré mercredi dans une interview à son quartier général militaire à Kaboul que les talibans avaient intensifié leurs attaques contre les forces afghanes, en particulier dans les provinces méridionales de Helmand et de Kandahar. et contre les routes et autres infrastructures.

« Je suppose que cela met en péril le processus de paix – plus la violence est élevée, plus le risque est grand », a déclaré Miller. Miller rencontre les négociateurs talibans au moins une fois par mois dans le cadre des efforts de Washington pour faire avancer un processus de paix.

Ross Wilson, le principal diplomate américain à Kaboul, a déclaré dans la même interview qu’il voyait également un risque croissant de violence talibane. Il a dit que cela a créé « un fardeau insupportable » pour les forces armées afghanes et la société dans son ensemble.

Dans le soi-disant accord de Doha signé par les États-Unis et les talibans en février dernier, l’administration du président Donald Trump a accepté un retrait progressif des troupes américaines, qui tomberont à zéro d’ici mai 2021 si les termes de l’accord sont maintenus. Une condition est une réduction de la violence par les talibans, conduisant à un cessez-le-feu à l’échelle nationale. Les talibans ont également accepté d’entamer des négociations de paix avec le gouvernement afghan, qui en sont à un stade précoce.

Les talibans ont demandé la fin des frappes aériennes américaines, qui ont été menées depuis février uniquement pour soutenir les forces afghanes attaquées par les talibans.

Miller s’est dit attristé par ce qu’il a appelé la campagne délibérée des talibans pour endommager les routes, les ponts et autres infrastructures dans le cadre des efforts des militants pour limiter la capacité du gouvernement afghan à renforcer ses forces.

« Les commandants militaires sur le terrain commencent maintenant à faire des choses qui ne sont pas propices aux pourparlers de paix, à la reconstruction et à la stabilité », a déclaré Miller, ajoutant: « Il est clair que les talibans utilisent la force comme levier » contre le gouvernement afghan.

Miller a déclaré qu’il exécutait l’ordre de Trump de réduire les forces américaines de 4500 à 2500 d’ici le 15 janvier, quelques jours à peine avant que Joe Biden ne prête serment en tant que successeur de Trump. Miller a déclaré que le nombre de soldats est maintenant d’environ 4 000 hommes et qu’il atteindra l’objectif de 2 500 à temps.

Biden n’a pas dit publiquement s’il poursuivrait le retrait ou comment il irait de l’avant avec l’accord de Doha négocié par l’envoyé de paix de Trump, Zalmay Khalilzad.

Biden n’a pas élaboré de plan détaillé pour l’Afghanistan, mais a clairement indiqué qu’il préférait une petite empreinte militaire américaine et des objectifs limités. Il a reconnu qu’il était en désaccord avec la décision du président de l’époque Barack Obama en décembre 2009 d’augmenter massivement le nombre de soldats dans l’espoir de forcer les talibans à la table de la paix.

« Je pense que nous avons juste besoin d’avoir des troupes là-bas pour nous assurer qu’il est impossible pour … Daech ou Al-Qaïda de reprendre pied là-bas », a déclaré Biden à CBS News en février.

Trump a préconisé un retrait complet d’Afghanistan, mais a été persuadé en novembre de réduire la force à 2500 et de poursuivre les missions antiterroristes actuelles et la formation et le conseil des forces afghanes.

Certains pensent que la poursuite de la réduction des forces américaines dans les semaines à venir pourrait conduire à de nouvelles acquisitions des talibans sur le champ de bataille et affaiblir la position du gouvernement afghan à la table de la paix.

Steven Biddle, expert en politique de défense au Council on Foreign Relations et professeur de relations internationales à l’Université de Columbia, affirme que la principale contribution des forces américaines à ce stade est plus politique que militaire.

« En termes militaires, la guerre est une impasse qui s’écoule lentement », a déclaré Biddle dans un témoignage au Congrès le mois dernier. «La présence américaine peut ralentir la dégradation des marges, mais nous ne pouvons pas l’inverser sans un renforcement majeur qui semble hautement improbable. Cela signifie que si la guerre continue, les talibans seront finalement victorieux, quelles que soient les variations plausibles dans la taille ou la nature du déploiement des forces américaines. «

La visite de Milley intervient dans la vingtième année d’une guerre initialement conçue pour renverser le régime taliban, expulser Al-Qaïda et jeter les bases d’une «guerre contre le terrorisme» mondiale. Il est devenu un peu plus ambitieux, mais moins clairement défini et est devenu beaucoup plus cher en sang et en trésors.

Revenant sur l’impasse prolongée, Milley a proclamé plus tôt ce mois-ci que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition avaient obtenu « un peu de succès ».