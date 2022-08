Le président du groupe Harlequin, David Ames, reconnu coupable d’avoir trompé 8 000 investisseurs

David Ames, président du Caribbean Hotel and Resort Developer Harlequin Group, a été reconnu coupable d’avoir fraudé plus de 8 000 investisseurs en Grande-Bretagne. David les a trompés de Rs 21,71,00,47,500. Il a été reconnu coupable par le Southwark Crown Court de Londres. Selon certaines informations, Ames a plaidé non coupable des accusations portées contre lui en 2017. Bien qu’il ait plaidé non coupable, Ames n’a pu fournir aucune preuve pour sa défense.

Il a été soutenu par sa femme Carol Ann tout au long du procès. Le septuagénaire sera puni le mois prochain. Harlequin Group est une entreprise de développement d’hôtels et de centres de villégiature basée à Honywood Road, Basildon.

Ames opérait selon un modus operandi bien planifié pour commettre ce crime. Il avait l’habitude de prendre un acompte de 30% auprès d’investisseurs souhaitant acheter une villa ou une chambre d’hôtel non construite dans des endroits tels que la République dominicaine, la Barbade, etc. La moitié des frais est allée au groupe Harlequin et aux vendeurs. L’autre moitié a été consacrée à la construction.

L’ensemble du processus semblait tout à fait normal, mais il y avait une torsion. La construction n’a jamais eu lieu. Alors que David s’est enrichi, lui et sa famille, avec tous les revenus, les investisseurs ont perdu leurs pensions et leurs économies.

On a fait croire aux victimes qu’elles avaient un investissement immobilier sûr, mais après 7 ans de lancement du programme, Ames a fait face à une crise de trésorerie. Il manquait de Rs 11, 54, 25 744 en 2012. Après avoir fait face à cette crise de trésorerie majeure, Harlequin Group a interrompu le développement de l’hôtel et du complexe et est passé à l’administration. Les investisseurs étaient exposés à un risque de perte de 100 % et n’obtenaient aucun retour sur leurs investissements.

Selon Serious Fraud Office, Ames a continué à ignorer les avertissements selon lesquels l’entreprise était probablement insolvable. Il a également renvoyé des associés qui ont tenté de soulever ce problème. Plus de 25 témoins ont exposé toute l’étendue du crime d’Ames. Le juge Christopher Hehir a déclaré: “Il y aura inévitablement une longue peine de prison.”

Cette société a été approuvée par de nombreuses célébrités et politiciens. Beaucoup demandent à savoir quels politiciens ont soutenu cette entreprise commerciale.

