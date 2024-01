Le président du GOP, Mike Johnson, n’a une majorité à la Chambre que de nom alors qu’il approche des 100 jours de travail

WASHINGTON (AP) — Nouveau président Mike Johnson se retrouve à la tête des Républicains de la Chambre avec une majorité de nom seulement.

Incapable d’unir son flanc droit indiscipliné et disposant de l’une des majorités les plus faibles de l’histoire à la Chambre, Johnson est obligé de s’appuyer sur les démocrates pour les bases du gouvernement, y compris le dernier projet de loi visant à empêcher une fermeture fédérale.

À l’approche de ses 100 premiers jours de travail, Johnson est confronté à des choix décourageants. Il peut essayer de rassembler les conservateurs, qui poussent vers la droite pendant d’interminables heures de réunions à huis clos, pour qu’ils travaillent ensemble en équipe. Ou il peut continuer à tendre la main aux démocrates pour obtenir un coalition bipartite adopter une législation de compromis.

Jusqu’à présent, plutôt que de parler d’une majorité républicaine dysfonctionnelle, Johnson, R-La., a montré qu’il était prêt à rassembler une rare et large majorité qualifiée de démocrates et de républicains pour faire avancer les choses avec le président démocrate. Joe Biden.

Et cette majorité qualifiée est exactement ce que certains au Congrès souhaitent, mais d’autres craignent qu’elle arrive.

“Tout le monde comprend la réalité de l’endroit où nous nous trouvons”, a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse hebdomadaire.

« Les Républicains de la Chambre ont la deuxième plus petite majorité de l’histoire », a-t-il déclaré. « Nous n’obtiendrons pas tout ce que nous voulons. Mais nous allons nous en tenir à nos principes conservateurs fondamentaux.»

Johnson est à peu près aussi conservateur qu’à Washington. Il s’agit d’un « mouvement » conservateur imprégné de croyances chrétiennes, venu de Louisiane et travaillant dans les tranchées de la politique sociale d’extrême droite, en particulier contre l’avortement, les droits des homosexuels et d’autres questions.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., pose pour une photo de groupe avec des enfants visitant Capitol Hill, le jeudi 18 janvier 2024, à Washington. (Photo AP/Yuri Gripas)

Élu en 2016, Johnson s’est aligné sur Donald Trump qui a remporté la Maison Blanche cette année-là, et Johnson a mené une contestation judiciaire majeure contre Trump en 2020 pour tenter d’annuler l’élection de Biden.

Pour l’instant, les forces d’extrême droite qui ont évincé le prédécesseur de Johnson, ancien représentant Kevin McCarthy de Californie, du bureau du président, accordent un délai de grâce. Ils sont frustrés par la réticence de Johnson à prendre des mesures dramatiques, comme la fermeture du gouvernement, pour faire valoir leurs priorités. Mais ils sont réconfortés par le fait qu’au moins Johnson se montre ouvert à leur égard.

Mais les Républicains les plus durs regardent et attendent : n’importe quel législateur peut déposer une plainte. une proposition de vote pour évincer le président – ​​d’autant plus que Johnson est confronté aux défis à venir en matière de dépenses gouvernementales, Sécurité des frontières américaines et guerres en Ukraine et à Gaza.

“C’est une perte pour le peuple américain de s’unir aux démocrates pour former une coalition gouvernementale”, a déclaré le représentant de Virginie Bob Good, le nouveau président du House Freedom Caucus d’extrême droite, après le vote de la semaine dernière pour maintenir le gouvernement en marche.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, de Los Angeles, se promène sur Capitol Hill, le jeudi 18 janvier 2024, à Washington. (Photo AP/Yuri Gripas)

Good s’est plaint que l’adoption du projet de loi de dépenses à court terme, que Biden a promulgué avant la date limite de vendredi minuit, était « un échec ».

Johnson sera confronté à une nouvelle menace de fermeture le 1er mars, lorsqu’une partie du financement temporaire sera à nouveau épuisée.

Dans l’immédiat, Johnson et les Républicains de la Chambre des représentants surveillent avec méfiance les négociations au Sénat sur un paquet d’immigration et de sécurité des frontières visant à réduire le flux record de migrants et à accélérer les expulsions de certains de ceux qui sont déjà entrés illégalement aux États-Unis.

Biden envisage le accord frontalier émergent dans le cadre de son programme de sécurité nationale plus large de 110 milliards de dollars, qui est devenu urgent à mesure que les forces du président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent reconstituer leurs armements dans leur lutte contre l’invasion russe.

Mais un tel accord, échangeant la politique frontalière contre l’aide à l’Ukraine, pourrait être politiquement dévastateur pour Johnson, dont les républicains alignés sur Trump souhaitent une ligne encore plus dure envers les migrants à la frontière américano-mexicaine et une approche plus isolationniste de la politique étrangère américaine qui rejette l’aide à l’Ukraine.

Biden a accueilli les dirigeants du Congrès à la Maison Blanche la semaine dernière, entourant le nouveau président de voix éminentes et influentes, y compris les présidents des comités de sécurité nationale, pour faire comprendre à Johnson le poids des défis à venir.

Cela place l’orateur au centre du pouvoir américain.

Le principal démocrate de la commission des services armés de la Chambre des représentants, le représentant Adam Smith de l’État de Washington, a pris la parole à un moment donné lors de la réunion de la Maison Blanche. Il a fait un discours à Johnson.

“L’argument que je lui ai présenté était le suivant : ‘Vous savez, la frontière ne sera pas ‘résolue'”, se souvient Smith.

Smith a déclaré à Johnson qu’il n’existait pas de « texte législatif magique » qui mettrait soudainement fin à l’afflux incalculable de migrants vers le nord.

“Mais nous pouvons améliorer les choses”, a déclaré Smith.

“Alors améliorez-le”, a poursuivi Smith. «Et j’ai dit : ‘Vous savez, politiquement, vous serez toujours en mesure de critiquer les démocrates à la frontière.’ Cela ne va pas disparaître.

Smith a ajouté : « Alors pourquoi ne faites-vous pas quelque chose de bien pour la frontière, faites quelque chose de bien pour l’Ukraine, et vous avez toujours votre politique. Et c’est une victoire, gagnant, gagnant.

Et la réponse de Johnson ?

“Il n’a rien dit”, a déclaré Smith.

Au-dessus de la présidence de Johnson se trouve Trump, l’ancien président qui a élevé McCarthy au poste de président mais ne l’a pas sauvé de la destitution. Trump est désormais le favori du parti pour l’investiture présidentielle de 2024 afin de défier Biden à la Maison Blanche.

Johnson et Trump parlent souvent, mais certains des alliés les plus forts de Trump à la Chambre sont ces conservateurs qui poussent le président vers la droite et lui refusent une majorité gouvernementale.

Trump a fait part de son scepticisme à l’égard de l’accord frontalier émergent, mais aussi de sa confiance, pour l’instant, dans la capacité du président à mener l’accord le plus dur possible pour les républicains.

À bien des égards, Johnson se retrouve à vivre au jour le jour, un peu comme McCarthy, essayant de maintenir le fonctionnement du Congrès et de conserver son poste.

“Le président Johnson est en mode survie 24 heures sur 24”, a déclaré le sénateur Chris Murphy du Connecticut, l’un des principaux négociateurs démocrates sur le paquet frontalier. “Il doit dire tout ce qu’il a besoin de dire pour survivre du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi.”

Le vote de la semaine dernière visant à empêcher une fermeture a révélé les limites de l’emprise de Johnson sur sa majorité.

Les Républicains contrôlent la Chambre avec seulement quelques sièges, 220-213. Ce nombre diminuera au cours du week-end, lorsque l’un des nombreux législateurs qui ont déjà annoncé leur départ à la retraite partira plus tôt. Les absences, les maladies et les retards dus à la météo réduisent encore les chiffres.

Au moment du vote, 107 républicains votaient contre le projet de loi de dépenses temporaire et 106 votaient pour, ce qui aurait été un résultat politiquement embarrassant si la majorité de la majorité de Johnson n’avait pas été d’accord.

Au moment où le marteau a frappé, clôturant le vote, le projet de loi a été approuvé à une écrasante majorité, par 314 voix contre 108 pour les démocrates et les républicains. Le décompte final était de 107 républicains en faveur du projet de loi, contre 106 républicains.

“Il fait de son mieux”, a déclaré le représentant de l’Ohio Jim Jordan, président du comité judiciaire de la Chambre et rival raté pour le marteau du président. “Mike est un bon gars, un ami, et c’est une position difficile mais il fait de son mieux.”