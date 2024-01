Le président du GOP du New Hampshire aurait déclaré que Haley pourrait « absolument » remporter la primaire alors que l’avance de Trump dans les sondages grandit

Ligne du dessus

Le président du Parti républicain du New Hampshire, Chris Ager, a déclaré samedi que l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, pourrait « absolument » défier les sondages pour battre l’ancien président Donald Trump aux primaires de l’État cette semaine. selon à Bloomberg, tout en défendant la procédure primaire de l’État face aux critiques de l’ex-président.

Faits marquants

Trump détient environ 15 points d’avance sur Haley, deuxième (48,9% contre 33,8%), selon la dernière moyenne des sondages FiveThirtyEight, qui a augmenté ces derniers jours. S’exprimant lors d’un événement organisé par Bloomberg, Ager a affirmé que Haley n’était pas hors de la course, affirmant qu’elle pouvait « absolument » gagner. Trump a suggéré ces derniers jours que le soutien de Haley dans le New Hampshire était illégitime car il pourrait provenir d’électeurs indépendants, parfois à tort. affirmant Les démocrates sont autorisés à voter à la primaire républicaine. Ager a fait valoir que l’inclusion des indépendants dans la primaire n’avait aucune incidence sur la légitimité des résultats, soulignant que le système était en place depuis plus de 40 ans et que « Donald Trump en avait profité en 2016 », affirmant qu’il permettait la sélection des candidats. le candidat le plus éligible à une élection générale soit le candidat, plutôt qu’un choix « marginal ». Contrairement à d’autres États, le New Hampshire permet les électeurs indépendants ou non déclarés peuvent voter à une primaire, mais ils doivent choisir un bulletin de vote républicain ou démocrate pour voter, et les électeurs inscrits comme démocrates ou républicains ne peuvent pas voter à la primaire du parti adverse. Trump a remporté les caucus de l’Iowa cette semaine avec environ 30 points de pourcentage.

Citation cruciale

“L’élan et les attentes sont tous du côté de Donald Trump”, a déclaré Ager, selon Bloomberg. “Mais des choses étranges se sont produites.”

Citation cruciale

Vendredi, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a réitéré ses critiques à l’égard des primaires du New Hampshire, affirmant que les démocrates avaient changé de parti pour devenir des électeurs non déclarés avant la date limite fixée par l’État en octobre. “Le président Trump a tout à fait raison lorsqu’il dit que Nikki Haley compte sur les libéraux et les démocrates pour s’infiltrer parce que c’est à eux qu’elle fait appel”, a déclaré Cheung. Actualités ABC.

Tangente

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, reste dans le arrière-plan dans la plupart des sondages du New Hampshire, avec seulement 7 % des voix lors du dernier sondage de suivi Suffolk University/NBC10 Boston/Boston Globe samedi.

Fait surprenant

Le président Joe Biden ne sera pas inclus dans le scrutin primaire démocrate du New Hampshire. Le Comité national démocrate a approuvé l’année dernière un nouveau calendrier électoral qui a fait de la Caroline du Sud le premier État à avoir des primaires. Mais le New Hampshire avance quand même avec ses primaires, au mépris du calendrier du Comité. Le DNC a depuis déclaré la Primaire Démocratique du New Hampshire comme “sans signification” et la campagne de Biden a annoncé son intention de sauter.

Lectures complémentaires

