Le président du GOP de l’Arizona démissionne après qu’une bande suggère une tentative de corruption de Kari Lake

“J’ai reçu un ultimatum de l’équipe de Lake : démissionner aujourd’hui ou faire face à la sortie d’un nouvel enregistrement plus préjudiciable”, a écrit M. DeWit dans le communiqué. «Je ne suis vraiment pas sûr de son contenu, mais compte tenu de nos nombreuses conversations ouvertes passées en tant qu’amis, j’ai décidé de ne pas prendre de risque. Je démissionne comme Lake l’a demandé, dans l’espoir qu’elle honorera son engagement de cesser ses attaques, me permettant ainsi de retourner dans le secteur des affaires – un domaine que je trouve beaucoup plus logique et que je préfère à la politique.

L’équipe de Mme Lake a alors repoussé.

“Personne de la campagne de Kari Lake n’a menacé ou fait chanter DeWit”, ont déclaré Garrett Ventry et Caroline Wren, conseillers principaux de Mme Lake, dans un communiqué, ajoutant que l’enregistrement montrait que M. DeWit “avait tenté de soudoyer Kari Lake”, mais “Heureusement, Kari est une personne extrêmement éthique qui a rejeté les multiples tentatives de DeWit de lui offrir de l’argent et des sièges au conseil d’administration en échange du fait que Kari ne se présente pas à une fonction publique.”

M. DeWit a refusé de commenter davantage.