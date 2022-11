Le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, déclare à la télévision d’État chinoise : “La Chine est un modèle pour de nombreuses nations”

Le fondateur et président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, s’est récemment entretenu avec un média d’État chinois et a proclamé que la Chine était un “modèle” pour les autres nations.

Schwab, 84 ans, a fait ces commentaires pendant un entretien avec Tian Wei de CGTN en marge du sommet des PDG de l’APEC qui s’est tenu la semaine dernière à Bangkok, en Thaïlande.

Schwab a déclaré qu’il respectait les “énormes” réalisations de la Chine dans la modernisation de son économie au cours des 40 dernières années.

“Je pense que c’est un modèle pour de nombreux pays”, a déclaré Schwab, avant de préciser qu’il pense que chaque pays devrait prendre ses propres décisions sur le système qu’il souhaite adapter.

“Je pense que nous devons être très prudents dans l’imposition de systèmes. Mais le modèle chinois est certainement un modèle très attractif pour un certain nombre de pays”, a déclaré Schwab.

Schwab n’a pas précisé quels aspects du modèle chinois lui plaisaient, ni lesquels seraient bénéfiques pour d’autres pays.

La Chine est gouvernée par la règle absolue du Parti communiste chinois (PCC) qui ne permet pas aux gens de pratiquer la religion ou la croyance de leur choix, et n’a aucune tolérance pour la dissidence ou la critique.

En 2014, le PCC a annoncé une système de classement moral où les individus, les organisations gouvernementales et les entreprises sont classés en fonction du crédit social. Des comparaisons ont été établies avec les scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou ESG, utilisés par les grandes institutions financières et les organisations mondiales pour créer un type de système de crédit social conçu pour influencer les comportements et transformer la société.

Schwab a écrit en 2019 que les scores ESG sont nécessaires au capitalisme des parties prenantes.

“Le “capitalisme des parties prenantes”, un modèle que j’ai proposé pour la première fois il y a un demi-siècle, positionne les entreprises privées en tant que fiduciaires de la société et constitue clairement la meilleure réponse aux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui”, a-t-il écrit. “Nous devons saisir ce moment pour faire en sorte que le capitalisme des parties prenantes reste le nouveau modèle dominant.”

En 2020, sans aucune responsabilité ni transparence, le gouvernement chinois a fait adopter une loi sur la “sécurité nationale” pour Hong Kong, qui, selon les critiques, a donné aux autorités un prétexte pour réprimer brutalement les militants pro-démocratie.

Plus récemment, des pays occidentaux ont accusé la Chine d’avoir entraîné au moins un million de Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans des camps de détention, où beaucoup ont déclaré avoir été torturés, agressés sexuellement et forcés d’abandonner leur langue et leur religion.

Pékin a démenti ces accusations comme une fabrication concoctée par les nations occidentales.

Teny Sahakian de FOX Business a contribué à ce rapport.