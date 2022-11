Le président du CRTC affirme que le projet de loi sur le streaming en ligne ne contrôlera pas le contenu généré par les utilisateurs ni les algorithmes

Le président de l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada affirme qu’un projet de loi controversé sur la diffusion en ligne n’entraînera pas la surveillance du contenu généré par les utilisateurs ni l’imposition d’algorithmes spécifiques sur les plateformes.

Ian Scott a déclaré mercredi au comité sénatorial chargé d’étudier le projet de loi que ses commentaires précédents sur la législation controversée des libéraux fédéraux sur la diffusion en ligne, le projet de loi C-11, avaient été “sortis de leur contexte”.

Le projet de loi est une tentative de faire entrer les règles de radiodiffusion du Canada dans le 21e siècle en créant un cadre politique qui s’appliquerait pour la première fois à des géants tels que YouTube, TikTok et Spotify.

Scott avait précédemment suggéré lors d’une réunion du même comité que le CRTC pourrait exiger des plateformes qu’elles « manipulent » leurs algorithmes pour produire certains résultats – une déclaration que les trois sociétés ont soulevée comme une grave préoccupation dans leur propre témoignage parlementaire.

“Malheureusement, mes propos précédents ont été sortis de leur contexte par certains témoins qui ont comparu devant vous”, a déclaré Scott aux sénateurs.

« L’objectif du CRTC est de s’assurer que les Canadiens sont informés du contenu canadien et qu’ils peuvent le trouver. Il ne s’agit pas de manipuler des algorithmes », a-t-il déclaré. «Ce que le projet de loi ne fera pas, c’est permettre au CRTC d’imposer l’utilisation d’algorithmes ou de codes sources spécifiques pour atteindre l’objectif de promotion et de découvrabilité. Et nous n’avons aucun problème avec cette limitation.

Scott a ajouté que toute obligation réglementaire imposée aux plateformes en ligne serait d’abord soumise à des consultations publiques. Cela inclurait la définition de «contenu canadien», qui, selon lui, devrait évoluer avec le temps.

Lorsqu’on lui a demandé si les règles de contenu canadien du projet de loi signifient que le régulateur cherchera à pousser le contenu sur les utilisateurs canadiens, il a répondu: «Le CRTC n’est pas, n’a pas essayé et n’essaiera pas de diriger ce que les consommateurs regardent.»

Il a dit qu’il ne s’agit pas de faire manger les Canadiens, mais de s’assurer qu’il y a des plats canadiens devant eux.

Scott a reconnu lors d’une période de questions-réponses avec les sénateurs qu’une plate-forme pourrait choisir de modifier son algorithme comme un moyen de respecter ses nouvelles obligations.

Mais il a déclaré qu’il existe d’autres moyens d’atteindre les objectifs de la législation, et ceux-ci pourraient inclure des campagnes publicitaires internes ou externes, des listes organisées ou des bobines promotionnelles, a-t-il déclaré.

Au milieu des préoccupations selon lesquelles le projet de loi laisse au CRTC la possibilité de réglementer le contenu généré par les utilisateurs, Scott a déclaré qu’il n’avait aucune intention de le faire.

“Le CRTC n’a pas le pouvoir de réglementer les utilisateurs individuels en ce qui concerne le contenu qu’ils créent”, a-t-il déclaré. “Et je tiens à vous assurer, ainsi qu’aux Canadiens en général, que le CRTC n’a pas l’intention de réglementer les TikTokers, YouTubers ou autres créateurs de contenu numérique individuels.”

Mais certains sénateurs ont repoussé, affirmant qu’un manque de clarté dans le projet de loi pourrait laisser la place aux futurs responsables du CRTC d’interpréter la loi différemment. Au moment où le projet de loi est rédigé, il n’existe aucune interdiction explicite de réglementer un tel contenu.

Scott a répété que le CRTC n’est “pas intéressé” à mener une telle réglementation et “cela n’a aucun sens”, même s’il existe une compétence.

Alors que les sénateurs suggéraient divers amendements au projet de loi qui répondraient aux préoccupations, Scott a clairement indiqué qu’il «n’essayait pas de défendre la législation».

« C’est le travail du ministre et du ministère », a-t-il dit. “C’est à vous, en tant que législateurs, de décider du contenu final, pas à moi.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était important que la législation soit claire pour que la communauté des parties prenantes concernées soit claire, Scott a répondu : “Oui”.

Plusieurs sénateurs ont posé des questions sur une disposition du projet de loi qui, selon certains critiques, conférerait au gouvernement de nouveaux pouvoirs extraordinaires pour influencer l’application du projet de loi.

Scott a insisté sur le fait que le CRTC est indépendant et il ne pense pas que le pouvoir discrétionnaire du gouvernement s’appliquerait à ses décisions individuelles. « Il y a une ligne très claire. Je n’ai jamais et je ne discuterai jamais d’un sujet devant nous avec un ministre ou qui que ce soit d’autre », a-t-il déclaré.

