Le président du Credit Suisse dément l’intention de vendre ou de lever des capitaux après une perte colossale

“Sur le capital, nous avons signalé, malgré la perte d’aujourd’hui, un ratio CET1 de 13,5%. Je suis heureux de voir ce chiffre et nous guiderons également le marché, compte tenu de l’incertitude, que nous allons certainement défendre notre ratio CET1 jusqu’à la fin de l’année, entre 13 et 14 % », a déclaré Lehmann. Le ratio CET 1, ou common equity tier one capital, est une mesure de la solvabilité d’une banque.

Il a également marqué certaines spéculations – comme la suggestion dans un blog suisse au début du mois dernier que La banque américaine State Street pourrait préparer une OPA pour le Credit Suisse — comme “assez ridicule”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de vendre l’entreprise ou de fusionner avec une autre banque, Lehmann a répondu “c’est clairement non”.

Le Credit Suisse a lancé un examen stratégique dans le but de réduire ses coûts, de réorienter ses opérations de gestion de patrimoine et d’actifs et de remanier ses fonctions de conformité et de gestion des risques.

Dans le rapport sur les résultats de mercredi, la banque a déclaré qu’elle fournirait de plus amples détails sur l’avancement de l’examen au troisième trimestre.

“Nous serons encore plus concentrés à l’avenir sur notre franchise de gestion de fortune, notre gestionnaire d’actifs multi-spécialiste et l’activité suisse très, très forte”, a déclaré Lehmann.

“Nous aurons une activité bancaire hautement compétitive et nous alignerons mieux les activités de marché pour mieux répondre aux besoins de nos clients patrimoniaux et suisses.”

Il a ajouté que le conseil souhaitait ramener sa base de coûts absolue à moins de 15,5 milliards de francs suisses à moyen terme.

Cependant, Lehmann a refusé d’être tiré sur le nombre de pertes d’emplois que cela entraînera, promettant à la place des plans plus détaillés pour la stratégie de réduction des coûts dans les résultats du troisième trimestre.