Le président du conseil municipal de LA, Nury Martinez, fait des commentaires racistes

Lorsque les gens se moquent de l’idée du racisme systémique, ils ignorent délibérément des personnes comme Nury Martinez. Martinez est le PRÉSIDENT du conseil municipal de Los Angeles, en charge de divers aspects de la vie de Los Angelenos. Selon un nouveau Temps de Los Angeles rapport, elle en dédaigne clairement des millions. Le point de vente a obtenu un audio dans lequel Martinez parle d’un membre du conseil blanc nommé Mike Bonin avec les conseillers Gil Cedillo et Kevin de León et le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera. On peut entendre Martinez appeler le fils noir de Bonin “changuito”, qui se traduit par “petit singe”. Elle a également fait des commentaires racistes à propos de Bonin en disant: “Bonin pense qu’il est f ** king Black.”

Oh, bbb-mais attendez, ça empire! Martinez n’aime pas seulement l’enfant Bonin Black, elle semble être en désaccord avec tous les “Blacks”…

Il y a maintenant des appels pour que Martinez démissionne de son siège au conseil municipal ou soit expulsée de force par vote.

Pour sa part, Bonin a publié une déclaration exprimant sa colère et son dégoût face aux commentaires de Martinez.

L’avocat oxydé a publié une déclaration “d’excuses” à CNN qui contient moins de poids qu’un sac en papier humide, en disant :

“Dans un moment de frustration et de colère intenses, j’ai laissé la situation prendre le dessus sur moi et je me tiens responsable de ces commentaires. Pour cela, je suis désolé », a déclaré Martinez dans un communiqué à CNN.

A) Nous ne vous croyons pas, vous avez besoin de plus de monde B) GTFOHWTBS ! C) Tenir les écrous deez responsables