Le président du Conseil européen a averti Ankara que le jeu du «chat et de la souris» entre l’UE et la Turquie doit prendre fin et dit que les dirigeants du bloc doivent maintenant décider de sanctionner la Turquie.

S’exprimant vendredi, Charles Michel a déclaré aux médias qu’un débat aura lieu concernant la provocation turque et l’action unilatérale en Méditerranée orientale.

Le débat doit avoir lieu le 10 décembre lors du prochain sommet européen.

«Nous avons contacté la Turquie en octobre et notre évaluation est négative avec l’observation de la poursuite des actes unilatéraux et de la rhétorique hostile. Nous aurons un débat lors du sommet européen du 10 décembre et nous sommes prêts à utiliser les moyens à notre disposition ». Dit Michel.

Michel a déclaré qu’il était temps que le jeu de « chat et souris » entre l’UE et la Turquie devait prendre fin, une référence au déploiement tactique et au retrait par la Turquie d’un navire d’exploration d’hydrocarbures dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est également engagé dans une féroce guerre des mots avec les dirigeants européens, notamment le président français Emmanuel Macron. Erdogan avait précédemment qualifié le dirigeant français de malade mental, un commentaire qui a suscité l’ire de beaucoup à Bruxelles.

«La Turquie doit cesser ses provocations et sa rhétorique hostile», Michel a ajouté.

La Turquie est de plus en plus en désaccord avec l’UE cette année à la suite d’un désaccord très public entre Athènes et Ankara sur les droits d’exploration dans la Méditerranée orientale potentiellement riche en hydrocarbures.

Ankara a également mis Chypre en colère suite à l’exploration d’hydrocarbures turcs au large de l’île divisée et à la décision controversée de rouvrir la ville abandonnée depuis longtemps de Varosha, une ancienne station balnéaire chypriote.

En novembre, les députés du Parlement européen ont exhorté les dirigeants de l’UE à «Agissez et imposez des sanctions sévères» contre la Turquie, appelant l’exploration gazière d’Ankara en Méditerranée orientale « illégal. »

