Le président du conseil du comté de DuPage dénonce un incident d’intimidation à l’école secondaire York – Shaw Local

La vidéo de ce qui semblait être l’intimidation d’un élève ayant des besoins spéciaux au lycée York d’Elmhurst a attiré l’attention du conseil du comté de DuPage mardi.

Lors de sa première réunion en tant que présidente du conseil de comté, Deb Conroy a pris le temps de dénoncer l’incident.

«L’inclusivité et l’équité sont très importantes dans le comté … et je crois fermement que nous devons dénoncer les intimidateurs; chaque élu a la responsabilité d’appeler les intimidateurs », a déclaré Conroy, une démocrate d’Elmhurst qui a précédemment siégé au conseil scolaire du district 205 et en tant que représentante de l’État avant d’être élue présidente du conseil de comté.

Une vidéo de l’incident de jeudi dernier montre un groupe d’étudiants se moquant et poussant un autre étudiant au sol. L’étudiant, que les responsables du district ont identifié comme un étudiant handicapé, se retire ensuite dans une cabine de toilettes.

Les membres du conseil d’administration du district scolaire 205 de l’unité communautaire d’Elmhurst se réuniront ce soir pour une réunion régulière du conseil d’administration. Une pétition en ligne lancée par un élève de York High School a recueilli plus de 8 000 signatures. La pétition demande des mesures disciplinaires contre les auteurs de l’incident, un environnement d’apprentissage sûr et une éducation accrue sur l’empathie et l’intimidation.

Dans une lettre aux parents, la surintendante du district scolaire 205 de l’unité communautaire d’Elmhurst, Keisha Campbell, a déclaré que le district enquêtait sur l’affaire.

“Nous sommes profondément déçus et attristés par les actions de ce petit groupe d’étudiants”, a écrit Campbell. « L’intimidation, l’intimidation, le harcèlement diminuent la capacité d’un élève à apprendre et la capacité d’une école à éduquer. De tels comportements ne sont pas tolérés, et tout élève qui choisit de s’engager dans ces comportements fera face aux conséquences appropriées.

Campbell a ajouté que le district avait examiné la vidéo, mené des entretiens et enquêté sur les moments avant et après les événements présentés dans la vidéo. Elle a ajouté que les agents des ressources scolaires du département de police d’Elmhurst avaient été informés de l’incident et avaient été en contact avec les parents de l’élève qui avait été poussé.

Selon un communiqué de presse du département de police d’Elmhurst, les agents ont examiné deux vidéos de téléphones portables. Les images montraient cinq élèves, dont l’élève ayant des besoins spéciaux, “se livrant délibérément à un contact physique pendant que d’autres élèves observaient”.

“L’enquête a révélé que l’élève ayant des besoins spéciaux, qui est membre de l’équipe de lutte, s’est livré à un comportement de lutte avec quatre autres élèves, dont deux sont ses coéquipiers dans l’équipe de lutte”, indique le communiqué de presse. “Dans l’enregistrement vidéo, un élève qui ne fait pas partie de l’équipe de lutte semble avoir poussé l’élève ayant des besoins spéciaux après un contact physique.”

La police d’Elmhurst a déclaré que des services de conseil avaient été offerts aux élèves impliqués et a noté que les parents de l’élève qui avait été poussé avaient refusé une enquête policière officielle.

Une déclaration du district a indiqué qu’il avait reçu de nombreux rapports sur la vidéo des familles du district 205 et a déclaré que la réponse était la preuve que “les actions de quelques-uns ne représentent pas l’ensemble de l’école”.

“Toutes les écoles du district 205 accueillent et soutiennent tous les élèves”, indique le communiqué. “La santé et la sécurité de nos étudiants sont de la plus haute importance.”

Vers la fin de la réunion du conseil du comté de mardi, Conroy a lu une lettre d’un parent au sujet de l’incident. Dans la lettre, le parent soutient les plans des élèves pour un débrayage vendredi, mais les a également exhortés à réfléchir à leurs actions lorsqu’ils retourneront en classe.

“Sortir peut faire une déclaration, mais ce qui fait une différence, c’est ce que vous faites lorsque vous rentrez”, a lu Conroy dans la lettre des parents.

Cindy Cronin Cahill, une républicaine d’Elmhurst récemment élue au conseil du comté de DuPage, a déclaré qu’elle avait entendu plusieurs parents parler de l’incident et de la vidéo.

“Les citoyens d’Elmhurst en sont très perturbés”, a déclaré Cronin Cahill. “Nous voulons juste nous assurer que des mesures disciplinaires appropriées sont prises.”

Elle a suggéré que les étudiants impliqués dans l’intimidation devraient faire du bénévolat à l’Association Raymond Graham, une agence de Lisle qui dessert les personnes handicapées, ou un autre groupe similaire.

https://www.dailyherald.com/news/20221213/dupage-county-board-chair-calls-out-bullying-incident-at-york-high-school