Le président du conseil demande l’assurance que l’énergie solaire sur le toit ne changera pas le profil distinctif de l’école secondaire Dixon – Shaw Local

DIXON — Des panneaux solaires sur le toit seraient-ils visibles au-dessus du profil crénelé de Dixon High School ?

Du sol en levant les yeux, la réponse est “non”.

“Je sais que nous en avons parlé lors de la dernière réunion”, a déclaré Linda Wegner, présidente du conseil scolaire des écoles publiques de Dixon. «Je veux juste l’entendre à nouveau. J’ai eu des questions sur les panneaux solaires au lycée.

La présidente du conseil scolaire des écoles publiques de Dixon, Linda Wegner, convoque la réunion le mercredi 19 octobre 2022 dans les bureaux de district de Franklin Road à Dixon. (Troy Taylor)

Des panneaux solaires, s’ils sont installés, reposeraient sur la partie plate du toit : au-dessus de l’auditorium, de la nouvelle salle de sport et de l’aile nord, a déclaré Kevin Schultz, responsable des bâtiments et des terrains. Il n’y aurait pas de panneaux solaires sur le toit en tuiles pointu.

Le directeur commercial Marc Campbell est en négociation avec Econergy – et c’est la branche à but non lucratif Future Green – pour installer des panneaux sur tous les campus du district sans frais pour le district.

Il a déclaré qu’une évaluation technique complète devait encore être effectuée. Future Green inspectera la structure des toits pour s’assurer qu’ils peuvent supporter les supports de panneaux solaires et établir d’autres paramètres.

“Les choses peuvent changer”, a déclaré Campbell, qui semblait indiquer que si les panneaux solaires entachaient le profil de l’école, ce serait une rupture. “S’ils étaient visibles, nous n’avancerions pas.”

Schultz a répété la description qu’il avait faite lors de la présentation initiale de Future Green au conseil le 3 octobre, selon laquelle des points les plus élevés de l’école regardant par une fenêtre, des panneaux seraient visibles en dessous. Mais du sol en regardant vers le haut, les rebords et les créneaux masqueraient en fait les panneaux.

En effet, le toit est plus bas que le profil fourni par les corniches environnantes. « Il le maintient en dessous de la hauteur du parapet. Ça va s’installer là-dedans », a-t-il dit.

Campbell a déclaré que depuis la réunion du 3 octobre, il avait reçu une demande d’un syndicat local de l’électricité demandant de faire partie du processus. Il a confirmé qu’Econergy utilise des syndicats locaux dans la construction. “C’est une communication positive”, a déclaré Campbell, “qu’il devrait y avoir une représentation locale dans la population active.”

Au cours de la discussion, Wegner a réitéré un point soulevé le 3 octobre : selon la proposition, Future Green inclurait les écoles publiques de Dixon dans un consortium d’écoles. Future Green négocierait alors au nom du consortium pour l’achat d’énergie à un taux inférieur à ce que les districts scolaires peuvent faire en tant qu’entités individuelles. La combinaison d’être un producteur d’énergie solaire et des tarifs plus bas pour le reste de leurs besoins énergétiques entraînerait des économies de près de 2 millions de dollars sur la durée de l’entente de 25 ans.

Le district aimerait voter sur la proposition lors de sa réunion du 16 novembre. En attendant, le district s’engagera dans une campagne d’information avec la communauté sur la proposition.

Selon la proposition de Future Green, il installerait des panneaux solaires sur les propriétés du campus développé : le bureau administratif sur Franklin Grove Road, le lycée, les élémentaires Jefferson et Washington et le Reagan Middle School.

Des panneaux solaires sur les toits seraient placés sur les toits des bâtiments scolaires, à l’exception du collège. Dans le cas de Reagan, l’entreprise construirait un réseau au sol parce que le toit est plus ancien et que la surface totale du toit n’est pas suffisamment grande pour répondre aux besoins énergétiques totaux du bâtiment. Schultz a déclaré qu’il est possible que Jefferson ait une combinaison de réseaux sur le toit et au sol.

Tel que proposé, le réseau au sol à Reagan produirait les plus grandes économies de tous les sites. Son système de 365 kilowatts produirait 539 809 kWh et permettrait des économies de 19 300 $ la première année, a déclaré Future Green dans sa présentation.

En comparant les tableaux, le lycée aurait des économies de première année de 16 300 $, Jefferson 5 100 $, Washington 7 600 $ et le bâtiment administratif 3 200 $.