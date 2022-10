Le président du Conseil de Los Angeles démissionne après des propos racistes

LOS ANGELES (AP) – La présidente du conseil municipal de Los Angeles a démissionné de son poste lundi après avoir été entendue faire des commentaires racistes et d’autres remarques grossières dans un enregistrement divulgué d’une conversation avec d’autres dirigeants latinos.

Le président du Conseil, Nury Martinez, a présenté des excuses et a exprimé sa honte.

«En fin de compte, ce ne sont pas mes excuses qui comptent le plus; ce seront les actions que je prendrai à partir de ce jour. J’espère que vous me donnerez l’occasion de faire amende honorable », a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Par conséquent, avec effet immédiat, je démissionne de mes fonctions de président du conseil municipal de Los Angeles.”

La déclaration ne dit pas qu’elle démissionnerait de son siège au conseil. Il n’y a pas eu de réponse immédiate à un appel et à un courriel envoyé à son porte-parole.

Martinez a déclaré dans la conversation enregistrée que le conseiller blanc Mike Bonin traitait son jeune fils noir comme s’il était un “accessoire” et a décrit le fils comme se comportant “Parece changuito” ou “comme un singe”, a rapporté dimanche le Los Angeles Times.

Martinez a également qualifié Bonin de “petite garce” et s’est moqué à un autre moment des habitants d’Oaxaca, a déclaré le Times.

“Je vois beaucoup de petites personnes noires de petite taille”, a déclaré Martinez en référence à une zone particulière du quartier majoritairement hispanique de Koreatown.

“J’étais comme, je ne sais pas d’où viennent ces gens, je ne sais pas de quel village ils viennent, comment ils sont arrivés ici”, a déclaré Martinez, ajoutant “Tan feos” – “Ils sont laids. ”

Le contenu de l’enregistrement a secoué l’establishment politique quelques semaines seulement avant les élections pour le bureau du maire et plusieurs sièges au conseil.

Bonin et son mari, Sean Arian, ont publié une déclaration appelant Martinez, De León et Herrera à démissionner.

“L’intégralité de la conversation enregistrée … a montré un sentiment anti-noir répété et vulgaire, et un effort coordonné pour affaiblir la représentation politique des Noirs à Los Angeles”, ont-ils déclaré.

La conversation a été enregistrée en octobre 2021, et les autres participants étaient les membres du conseil Gil Cedillo et Kevin de León et le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera, a rapporté le Times. La discussion générale portait sur les frustrations liées aux cartes de redécoupage produites par une commission municipale.

Le Times a rapporté que l’audio d’environ une heure avait été publié sur Reddit par un utilisateur désormais suspendu, et qu’il n’était pas clair qui avait enregistré l’audio et si quelqu’un d’autre était présent à la réunion.

Martinez a d’abord présenté des excuses après la parution en ligne de l’article du Times.

“Dans un moment de frustration et de colère intenses, j’ai laissé la situation prendre le dessus sur moi et je me tiens responsable de ces commentaires. Pour cela, je suis désolée », a-t-elle déclaré.

“Le contexte de cette conversation était l’inquiétude suscitée par le processus de redécoupage et l’inquiétude quant à l’impact négatif potentiel qu’il pourrait avoir sur les communautés de couleur”, a-t-elle déclaré. « Mon travail parle de lui-même. J’ai travaillé dur pour diriger cette ville à travers sa période la plus difficile.

Martinez, dont le site Web du district la décrit comme “une dirigeante qui brise le plafond de verre et qui apporte une expérience de vie profonde en tant que fière fille d’immigrants de la classe ouvrière”, a été élue au conseil en 2013 et est devenue la première présidente latine du conseil en 2020.

The Associated Press