Le président du conseil d’administration du Lake Country Seniors Centre dénonce la «désinformation» sur la programmation

Une personne s’est récemment rendue sur Facebook en déclarant que tout le monde devrait être indigné par l’annulation de tous les programmes au Lake Country Seniors ‘Centre.

Le président du conseil d’administration du Centre pour personnes âgées, David French, affirme que l’information est « complètement fausse » et a écrit une lettre pour clarifier la situation.

Il y a énormément de désinformation et de désinformation diffusées par certaines personnes sur Facebook – parce qu’elles sont mécontentes de deux activités qui ont été temporairement suspendues.

Ce sont les programmes PrimeTime et Drop in qui ont lieu les lundis et mercredis. Ce sont deux des nombreuses activités que nous proposons. Plusieurs activités ou programmes seront ajoutés à notre horaire en janvier.

Lorsque le nouveau conseil d’administration de la Société a été élu à la fin du mois de mai dernier, il est rapidement devenu évident qu’il y avait des problèmes et des inquiétudes quant à la façon dont ces deux activités étaient exploitées. Il y a eu des réunions au cours de l’été avec ces organisateurs pour changer ces deux activités. Les organisateurs ont refusé à plusieurs reprises et avec véhémence tout changement. Ils ont également refusé de fonctionner selon les mêmes règles que tous les autres membres de la société (maintenant quelque 500 membres).

Le problème a atteint son paroxysme le 10 octobre lorsque l’un des organisateurs a été testé positif au Covid-19 dans la salle où devait se tenir l’événement Primetime ce jour-là. Cela s’est produit environ 20 minutes avant que les personnes âgées vulnérables n’arrivent en autobus. Les organisateurs ont dû être informés de suspendre cet événement malgré un test covid positif. Ils ont également refusé d’accepter le résultat du test car il est devenu évident. C’était complètement inacceptable et démontrait un manque total de normes de soins dans le travail avec, dans ce cas, des personnes âgées vulnérables. C’était aussi un manque total de respect pour les gens que nous essayons de servir.

Par conséquent, ces deux activités ont été temporairement suspendues parce que les organisateurs – l’ancien président et deux membres du conseil d’administration ont refusé à plusieurs reprises de respecter les directives en matière d’alimentation, de santé et de sécurité et autres, nécessaires pour protéger les personnes âgées vulnérables.

French écrit qu’ils espèrent accueillir à nouveau les programmes PrimeTime et Drop in au cours de la nouvelle année s’ils peuvent trouver des bénévoles.

La lettre indique que plusieurs offres ont été faites par le nouveau conseil d’administration pour rencontrer publiquement et en privé les anciens organisateurs des activités suspendues, qui ont toutes été refusées.