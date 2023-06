Le président du conseil d’administration du comté de McHenry, Michael Buehler, se présentera à la réélection – Shaw Local

Michael Buehler se présentera pour la réélection en 2024 au poste de président du conseil d’administration du comté de McHenry, mais rien n’a encore été annoncé.

Buehler, R-Crystal Lake, a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec le Northwest Herald qu’il annoncerait officiellement sa candidature prochainement.

Kellie Wegener, membre du conseil d’administration du comté de McHenry, a annoncé mercredi sa candidature au poste.

Wegener a déclaré que sa « solide expérience en comptabilité » la distinguerait de Buehler pour aider à maintenir la responsabilité financière du comté. Buehler a fait valoir que sa responsabilité financière a été prouvée au cours des trois dernières années en tant que président.

« Garder les impôts toujours bas » est l’une des principales priorités de Buehler pour les résidents du comté de McHenry, a-t-il déclaré.

Buehler a déclaré qu’il avait augmenté la communication avec les résidents du comté de McHenry en diffusant des réunions en direct, en téléchargeant des réunions sur YouTube et en augmentant la fréquence des bulletins d’information du comté et du président.

« Notre conseil d’administration a été à l’avant-garde de la transparence et de la communication », a déclaré Buehler.

Buehler, propriétaire de D&M Scale Service Inc. à Bensenville, a remporté la course en 2020 contre le titulaire démocrate Jack Franks. Franks a été le premier démocrate à occuper le poste de président et c’est la première fois que Buehler occupe un poste politique élu.

Buehler a déclaré que ses plans de campagne incluent l’organisation de nombreuses collectes de fonds. Il en a déjà animé un plus tôt ce printemps.

Bien que cela signifie compétition, Buelher a déclaré qu’il invite tout le monde à participer à la course.

« Si les électeurs ont le choix, c’est très bien pour notre démocratie », a déclaré Buehler.