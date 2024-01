Le président du conseil d’administration de Ben & Jerry’s appelle à un cessez-le-feu « immédiat » à Gaza

Les dirigeants de Ben & Jerry’s appellent à un « cessez-le-feu permanent et immédiat » Gazale président de son conseil d’administration dénonçant le fait que « le monde des affaires est resté silencieux » sur le conflit.

Anuradha Mittal, présidente du conseil d’administration de Ben & Jerry’s, mardi a déclaré au Financial Times que l’appel du glacier à la paix à Gaza est “conforme à l’histoire et aux valeurs de l’entreprise”. L’entretien constitue l’un des rares cas où une entreprise américaine a publiquement soutenu la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, a noté le FT.

“De l’Irak à l’Ukraine [the company] a toujours défendu ces principes”, a déclaré Mittal à la publication. “Aujourd’hui, ce n’est pas différent puisque nous appelons à la paix et à un cessez-le-feu permanent et immédiat.”

Mittal est également le fondateur et directeur exécutif de l’Oakland Institute, un groupe de défense axé sur les droits de l’homme, les politiques de conservation de l’environnement et d’autres questions.

L’appel de Ben & Jerry à l’arrêt des combats à Gaza constitue un exemple rare d’une marque soutenant explicitement la fin des activités militaires israéliennes à Gaza. Des entreprises dont Starbucks et McDonalds ont fait à contrecœur des déclarations sur le conflit après avoir fait face à d’intenses réactions négatives du public et à des boycotts en raison de leurs positions perçues.

Ben & Jerry’s adopte depuis longtemps ouvertement des positions progressistes sur les questions sociales et politiques, une habitude qui a contribué à définir la marque basée au Vermont dans ses premières années. Mais cet activisme a aussi parfois provoqué des conflits avec la société mère Unilever, qui a acheté Ben & Jerry’s en 2000.

En 2022, Ben & Jerry’s a poursuivi Unilever pour avoir vendu ses activités en Israël et dans la région contestée de Cisjordanie à un titulaire de licence local, arguant que la vente était en contradiction avec les résultats d’Unilever. promettre de mettre fin à la vente de ses produits dans la région en 2021 en signe de soutien à la cause palestinienne.

Le désaccord a abouti au gel des salaires des membres du conseil d’administration de Ben & Jerry’s par Unilever, une « tactique de pression » pour forcer l’entreprise à accepter l’accord sur les glaces israéliennes, Reuters signalé.

Unilever n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CBS MoneyWatch.

