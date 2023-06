Le président du comté de DuPage suggère de retirer le greffier des fonctions électorales après les batailles budgétaires – Shaw Local

Plus de quatre ans après la fusion de la commission électorale du comté de DuPage avec le bureau du greffier du comté, certains responsables suggèrent qu’il serait peut-être temps de revenir sur cette décision.

Greffier du comté Jean Kaczmarek fait face à une cascade de critiques de la part de ses collègues démocrates et républicains du conseil du comté concernant les factures impayées des fournisseurs, les augmentations de salaire des employés et la façon dont elle gère son bureau.

Tout a atteint son paroxysme mardi lorsque le président du conseil du comté Déborah Conroy dit qu’elle a demandé Procureur de l’État de DuPage, Robert Berlin enquêter pour savoir si la section électorale peut être retirée du bureau du greffier.

Les membres du conseil du comté ont fait modifier la loi de l’État en 2018 pour leur permettre de dissoudre la commission et de rendre ses fonctions au bureau du greffier.

Conroy a déclaré qu’elle était disposée à demander une nouvelle législation qui annulerait la fusion et remettrait les pouvoirs de surveillance des élections sous la « supervision et le contrôle du conseil du comté de DuPage ». Conroy a déclaré qu’elle essaierait de soumettre la question aux législateurs des États lors de la session de veto si nécessaire.

Pendant des décennies, DuPage avait fonctionné différemment des autres comtés de l’État en ayant une commission – et non le bureau du greffier du comté – pour superviser les élections. Dan Cronin, l’ancien président du conseil d’administration du pays, a demandé la fusion dans le cadre d’un effort de réduction des coûts pour consolider et rationaliser le gouvernement local. Cronin a également cité de graves problèmes lors des élections précédentes, notamment une erreur qui a retardé les résultats primaires pendant des heures.

Alors législateur de l’État, Conroy a déposé le projet de loi de la Chambre qui a finalement donné au conseil du comté le pouvoir de dissoudre la commission électorale. Kaczmarek a supervisé la transition après avoir remporté les élections en 2018 sur une plate-forme soutenant la fusion.

« Pouvons-nous abroger cela et reformer une commission électorale ? membre d’équipage James Zay demandé mardi.

Kaczmarek a été critiquée le mois dernier pour des factures impayées en raison d’un manque de fonds dans des postes budgétaires spécifiques, alors qu’elle conteste l’autorité du conseil sur eux – y compris dans une déclaration préparée au comité des finances du conseil mardi qu’elle a lu sans prendre de questions. Elle est partie immédiatement après et le sous-greffier en chef Adam Johnson a déclaré que le bureau n’avait pas d’autre commentaire.

Conroy s’est dite préoccupée par le « niveau de colère et le manque de confiance » entre le conseil et le bureau du greffier. Conroy a déclaré que prendre le contrôle de la division électorale contribuerait à garantir son bon fonctionnement et le respect des procédures comptables du comté. Selon les membres du conseil de comté, la majorité des 11 factures impayées le mois dernier concernaient des dépenses liées aux élections.

Les responsables financiers du comté disent également que les projections montrent que le poste des salaires dépassera le budget cet automne.

« Elle ne fait pas son travail, et il me semble que nous devons commencer à réfléchir à des options pour changer la situation au lieu de nous tordre les mains sur ce qui se passe », a déclaré un membre du conseil d’administration. Grant Eckoff a dit.

La section électorale a un effectif budgété de 24 employés à temps plein. Le budget de l’exercice 2023 du comté prévoyait 4,14 millions de dollars pour la division électorale.

La loi antérieure de l’État exigeait que les deux partis politiques soient représentés au sein d’un conseil d’administration de la commission électorale composé de trois personnes. Tous les membres ont été nommés par le président du conseil de comté.