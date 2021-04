Goldman et Morgan Stanley, d’autre part, ont réussi à vendre la plupart des actions liées aux appels de marge de ses Archegos et ont évité toute perte.

Les lettres sont la première réponse du Congrès qui fait allusion à une éventuelle enquête et vont au-delà des déclarations initiales simplement condamnant le chaos du marché, comme celle que Brown a publiée la semaine dernière. À l’époque, Brown a appelé les régulateurs à «examiner de plus près» Archegos.

Le comité a compétence sur les plus grandes banques du monde et collabore régulièrement avec les chefs de la Securities and Exchange Commission. La SEC aurait ouvert un premier enquête sur Hwang et ses récents métiers.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Qui est également membre du Comité sénatorial des banques, a récemment déclaré à CNBC que « l’effondrement d’Archegos avait tous les ingrédients d’une situation dangereuse ».

Les lettres de Brown aux trois responsables bancaires tentent d’approfondir les liens entre les institutions financières et Archegos.

«Les détails et les conséquences ultimes de l’échec d’Archegos restent à voir, mais les transactions massives et les pertes soulèvent plusieurs questions concernant la relation de Goldman Sachs avec Archegos et le traitement des soi-disant ‘family offices’, l’histoire de M. Hwang et le transactions qui ont été mentionnées dans les reportages », indique la lettre à Solomon.

Brown poursuit en demandant aux dirigeants de « décrire le processus d’examen Know Your Customer (KYC) et d’intégration des clients pour les family offices, y compris toute considération donnée à savoir si le family office est soumis à un enregistrement ou à des rapports réglementaires ».

Sur Archegos, Brown demande « le processus d’intégration du client, y compris toute approbation du superviseur ou du comité des risques, pour Archegos, identifiant le moment où il est devenu client » ainsi que les demandes aux banques « d’identifier le courtier, la banque et d’autres entités, directement ou indirectement, impliqué dans des transactions avec Archegos et qui a participé à l’appel de marge et aux ventes d’actions qui en résultent. «

Brown demande à Goldman, au Credit Suisse, à Morgan Stanley et à Nomura de répondre à ses lettres avant le 22 avril.