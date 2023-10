Le président du Comité olympique, Thomas Bach, déclare que la limitation des mandats au CIO « est nécessaire »

Un jour après que certains responsables olympiques l’ont exhorté à supprimer les limites de mandats et à rester pendant quatre ans supplémentaires, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré lundi qu’elles « sont nécessaires ». L’avocat allemand s’en est également pris publiquement au successeur potentiel, Sebastian Coe, car certains de ses collègues estiment qu’il fait campagne trop tôt.

La proposition dimanche de rester président, que Bach a refusé de rejeter, a fait la une des journaux négatifs sur le Comité international olympique. Cela a donné l’impression que l’organisme olympique était prêt à ignorer une réforme anti-corruption clé adoptée à la suite du scandale de la candidature de Salt Lake City il y a 25 ans.

Bach, dont le mandat présidentiel de 12 ans se termine en 2025, a également déclaré lundi que ses partisans étaient opposés à toute campagne d’un candidat potentiel – Coe, président de l’organisme d’athlétisme World Athletics et double champion olympique de course à pied.

« Un certain nombre de ces collègues pensent et estiment qu’une campagne électorale si tôt avant les élections perturberait les préparatifs des Jeux Olympiques de Paris, si importants pour l’ensemble du mouvement olympique », a déclaré Bach à propos de l’élection présidentielle prévue en mars 2025. .

Coe, qui a remporté deux médailles d’or consécutives au 1 500 mètres, a déclaré cette année qu’il n’excluait pas une candidature à la présidence du CIO. C’était une déclaration d’intention atypique dans le monde discret de la politique olympique.

Lorsqu’on a demandé lundi à Bach si ses partisans voulaient arrêter Coe, il a répondu : « Je vous laisse le choix. »

Il a également refusé de préciser s’il pourrait être lui-même candidat en 2025.

Bach a longtemps été l’un des favoris pour devenir président avant d’être élu par les membres du CIO en septembre 2013 lors d’une course à six candidats. Les présidents du CIO obtiennent un premier mandat de huit ans et il a été réélu sans opposition en 2021 pour quatre dernières années.

Les membres du CIO d’Afrique et d’Amérique latine ont profité de la réunion annuelle de l’organisation dimanche à Mumbai, en Inde, pour saluer le leadership de Bach lors des crises mondiales. Ils l’ont exhorté à modifier ses règles pour permettre un troisième mandat.

« Ils voulaient tous exprimer leur reconnaissance pour le travail accompli par le CIO au cours des dix dernières années », a déclaré Bach.

« J’ai également exprimé hier ma loyauté envers la Charte olympique », a-t-il déclaré, faisant référence aux règles et principes qui guident le sport mondial, « et ayant été co-auteur de la Charte olympique, je parle également du fait que je pense que la limitation des mandats a beaucoup de sens et est nécessaire.

Bach, médaillé d’or olympique en escrime, a également déclaré lors d’une conférence de presse qu’il serait irrespectueux de rejeter la proposition de ses collègues par le biais des médias au lieu d’un contact personnel direct.

Toute proposition de modification de la charte doit être faite au moins 30 jours avant la prochaine réunion des membres du CIO en juillet à Paris, à la veille des Jeux de 2024.

Les spéculations sur qui pourrait succéder à Bach incluent deux des quatre vice-présidents du CIO, Nicole Hoevertsz d’Aruba et Juan Antonio Samaranch Jr. d’Espagne. La ministre zimbabwéenne des Sports, Kirsty Coventry, est également une possibilité. L’ancien nageur olympique est considéré comme un protégé de Bach et a été élu lundi pour revenir à la commission exécutive du CIO, composée de 15 membres, jusqu’en 2027.

Le père de Samaranch a été président du CIO pendant 21 ans, de 1980 à 2001. Il a été remplacé par le Belge Jacques Rogge, qui disposait du maximum de 12 ans autorisé par les réformes post-Salt Lake City.

Graham Dunbar, Associated Press