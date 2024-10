Le président du Comité olympique russe, suspendu, a annoncé mardi son intention de démissionner après six ans à la tête de l’organisation.

La déclaration de Stanislav Pozdnyakov intervient un peu plus de deux mois après qu’une délégation de 15 Russes a concouru aux Jeux olympiques de Paris en tant qu’« athlètes individuels neutres » sans drapeau ni hymne national à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les athlètes ne représentaient pas la République de Chine, dont la reconnaissance par le Comité international olympique avait été suspendue l’année dernière, et Pozdnyakov avait vivement critiqué les règles de neutralité.

Pozdnyakov a déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du ROC qu’une réunion du conseil d’administration le mois prochain devrait fixer une date pour élire son remplaçant, qui prendra probablement ses fonctions peu de temps avant que le CIO élise également un nouveau dirigeant.

« Les défis géopolitiques auxquels notre pays est confronté dictent la nécessité d’optimiser et de centraliser la gestion des domaines d’activité clés, y compris le sport d’élite », a déclaré Pozdniakov. Il a ajouté que « le rôle de l’État est aujourd’hui plus important que jamais » dans le soutien aux athlètes et aux événements sportifs.

Pozdnyakov est un ancien médaillé d’or olympique en escrime qui détient le grade de colonel dans l’armée russe.

Les athlètes russes n’ont concouru sous le drapeau national à aucun des trois Jeux Olympiques au cours des six années du mandat de Pozdnyakov à la présidence de la République de Chine.

Pour les Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021, retardés par la pandémie, et les Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’année suivante, les Russes ont concouru sous le nom et le drapeau du ROC, dans le cadre des retombées de conflits de longue date sur des affaires de dopage.