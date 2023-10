Le président du comité d’inclusion de la FA s’excuse pour les vieux tweets « qui ont offensé lorsqu’ils sont lus dans le contexte des événements récents en Israël et en Palestine » | Actualités footballistiques

Le président du Conseil consultatif et d’inclusion (IAB) de la Fédération de football a présenté ses excuses pour les tweets historiques « qui ont offensé lorsqu’ils sont lus dans le contexte d’horribles événements récents en Israël et en Palestine ».

L’ancien footballeur semi-professionnel Deji Davies, qui est également directeur non exécutif du club de Premier League Brentford, a présenté ses excuses à l’occasion du premier anniversaire de la FA, annonçant qu’il succéderait à Paul Elliott à la présidence de l’IAB.

« J’ai eu connaissance de tweets datant d’il y a dix ans, en 2013, dans lesquels j’avais fait des commentaires offensants lorsqu’ils étaient lus dans le contexte d’horribles événements récents en Israël et en Palestine », a posté Davies sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Comme je ne souhaite pas offenser davantage, ils ont été supprimés.

« Depuis, j’en ai appris davantage sur les complexités de ce qui est clairement un sujet incroyablement difficile et nuancé et je continue d’apprendre.

« Mon point de vue actuel sur la situation est clair : les actes barbares du Hamas le week-end dernier ont été horribles et ont entraîné la perte de nombreuses victimes innocentes. Ce qui se produit actuellement, avec la perte de vies innocentes en Israël et en Palestine, est navrant et je soutiens cette action. Le message de paix et d’unité de FA pour tous.

Le Conseil consultatif de la FA sur l’inclusion a été créé en 2013 et son rôle est de travailler aux côtés et de défier l’exécutif et le conseil d’administration de la FA dans la création et la mise en œuvre des stratégies de l’organe directeur en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion.

Les excuses de Davies sont intervenues moins de 24 heures après que le rabbin qui préside le réseau Faith in Football de la FA a démissionné suite à la décision de ne pas éclairer l’arche du stade de Wembley en bleu et blanc pour représenter le drapeau israélien lors du match amical international de vendredi contre l’Australie.

Goldberg : La FA a échoué

Dans une grande lettre adressée au chef de la FA, Mark Bullingham, le rabbin Alex Goldberg s’est dit « profondément déçu » que la FA ait choisi de ne pas avoir d' »hommage spécifique » pour le match. Les deux équipes portaient des brassards noirs pendant le match, avec une minute de silence observée avant le coup d’envoi.

Le rabbin Goldberg a déclaré qu’il avait travaillé avec la FA pendant 16 ans sur les relations communautaires et le rapprochement des communautés, ajoutant qu’il avait démissionné parce que « en fin de compte, la FA a échoué ».

Dans un communiqué, un porte-parole de la FA a clairement indiqué que le réseau Faith in Football « ne fait pas partie de la structure de gouvernance de la FA », insistant sur le fait qu’il était désolé d’apprendre la décision du rabbin Goldberg de démissionner.

« Bien qu’il s’agisse d’un groupe informel qui ne fait pas partie de la structure de gouvernance de la FA, nous lui sommes reconnaissants du soutien qu’il nous a apporté au fil des années », ajoute le communiqué.

Le Conseil consultatif de la FA sur l’inclusion, en revanche, rend compte directement au Conseil de la FA.

La démission du rabbin Goldberg intervient alors que la FA a été qualifiée de « veule » et condamnée pour sa « faible réponse » à l’attaque du Hamas en Israël après avoir annoncé que l’arche du stade de Wembley ne serait pas éclairée.

Au fil des années, l’arche de Wembley a été illuminée aux couleurs des drapeaux de pays, dont la France, la Turquie et l’Ukraine, quelques jours après les attentats.

Il existe des sensibilités évidentes – certains souhaitant que la mort des Palestiniens soit reconnue.

Image:

L’arche de Wembley a été illuminée aux couleurs du drapeau français en 2015 suite aux attentats terroristes de Paris.





Lord Mann, administrateur de Kick It Out et conseiller indépendant du gouvernement en matière de lutte contre le racisme, a déclaré Nouvelles du ciel que les incohérences autour de la manière dont d’autres attaques terroristes ont été commémorées ont politisé la FA.

Il a ajouté : « Des citoyens britanniques ont été assassinés en Israël par des terroristes du Hamas et ils ont choisi de ne pas le reconnaître et je trouve cela extrêmement triste.

« Et il y a beaucoup de colère au sein de la communauté juive et le message est que les Juifs ne comptent pas dans le football. »

Jeudi, la ministre responsable du Sport, Lucy Frazer, a critiqué la FA dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Je suis extrêmement déçue par la décision de la FA de ne pas éclairer l’arche du stade de Wembley suite aux horribles attaques terroristes du week-end dernier en Israël, et j’ai clairement fait connaître mon point de vue à la FA », a-t-elle écrit.

« C’est particulièrement décevant à la lumière de la position audacieuse de la FA face à d’autres attaques terroristes dans un passé récent. Les paroles et les actions comptent. Le gouvernement est clair : nous sommes aux côtés d’Israël. »

Puis, quelques heures seulement avant le coup d’envoi à Wembley, le président de la Fédération israélienne de football, Moshe Zuares, a dénoncé ce qu’il considérait comme un manque de soutien au pays.

« Il y a des moments dans l’histoire où la vérité est une, nette et claire. C’est le cas du moment présent. Plus de 1 200 enfants, bébés, femmes, hommes et personnes âgées ont été massacrés par un ennemi barbare, qui a commis des crimes contre l’humanité », a-t-il déclaré. dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Le seul péché des victimes était d’être Israéliens. Ceux qui ont peur d’éclairer un stade à la mémoire des assassinés et au nom de la vérité historique, pour des raisons qui ne peuvent pas du tout être comprises et peut-être vaut-il mieux ne pas le faire. même essayer, nous vivons une période encore plus sombre que celle dans laquelle se trouve actuellement mon pays.

« Quand cela arrive de la part de la FA d’une nation qui a toujours su être un phare moral pour le monde libre, c’est plus décevant que jamais. J’ai essayé d’expliquer cela à mes collègues de la FA anglaise à plusieurs reprises ces dernières années. jours mais ils ont insisté pour ne pas comprendre (sic). Maintenant, ce sont eux qui doivent expliquer.

Les joueurs, managers et officiels de match de Premier League porteront des brassards noirs et observeront une minute de silence lors des rencontres qui se dérouleront le week-end du 21 au 23 octobre.