Le président du club brésilien qui a aidé à découvrir un prétendu scandale de matchs truqués n’a aucun regret

GOIANIA, Brésil (AP) – Lorsque Hugo Jorge Bravo a reçu des informations sur ce qui a depuis dégénéré en un important scandale présumé de matchs truqués au Brésil, le fan de football de toujours et policier à plein temps a estimé qu’il n’y avait qu’une chose à faire.

Il a commencé sa propre enquête.

Mais cette affaire était très différente de toutes les autres dans la carrière de Bravo puisqu’elle concernait son bien-aimé Vila Nova, un club brésilien de second plan dont il est président depuis 2020.

Ses enquêtes ont conduit à l’action de la police fédérale brésilienne et du bureau du procureur de district de l’État de Goias, la chambre basse du Congrès du pays étant également impliquée. Des accusations de manipulation présumée de compétitions sportives ont jusqu’à présent été déposées contre 15 joueurs des deux premiers niveaux et des ligues locales, dont deux joueurs de Vila Nova – le défenseur Gabriel Domingos et le milieu de terrain-attaquant Marcos Vinicius Alves Barreira, qui avaient tous deux leurs contrats au club. résilié.

« C’était mon devoir. Dès le départ, j’ai dit que nous ne laisserions pas tomber, je voulais aller au fond des choses », a déclaré Bravo à l’Associated Press dans son bureau du stade de Vila Nova, qui est bordé de trophées, de sa casquette de police et d’une balle de baseball. chauve-souris avec le mot « résultats » écrit dessus.

« Je n’aurais jamais pensé que ça allait être si gros. »

L’enquête plus large du bureau du procureur de Goias a montré que les joueurs se seraient vu offrir de 10 000 $ à 20 000 $ pour effectuer des actions spécifiques, comme recevoir des cartons jaunes et donner des tirs au but. Les criminels présumés profiteraient alors des sites de paris.

L’enquête, qui a débuté en novembre, s’est concentrée sur trois matchs basés sur les preuves de Bravo. Depuis lors, il est passé à 11 matchs au cours de la seconde moitié de 2022 et des trois premiers mois de cette année. Plus de correspondances pourraient être ajoutées à la liste à mesure que la sonde s’élargit.

L’année dernière, Bravo a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles l’un de ses joueurs avait été approché par des joueurs pour infliger un penalty au rival de Vila Nova, Sport Recife, lors de la première moitié de leur match de championnat. Le joueur a été accusé de ne pas avoir livré parce qu’il n’a pas joué, ce qui aurait incité les criminels à faire pression sur lui après avoir subi de grosses pertes.

Bravo a présenté ses conclusions au bureau du procureur de l’État de Goias, dirigé par Fernando Cesconetto.

« Si ce n’était pas pour lui, il n’y aurait pas d’enquête », a déclaré Cesconetto. « Ce qu’il a fait était courageux. Je n’ai jamais entendu un président de club faire ce qu’il a fait.

Bravo a gardé ses découvertes initiales parmi quelques membres du conseil d’administration de Vila Nova pendant des jours alors qu’il décidait d’enquêter lui-même sur l’affaire. Sa première décision a été d’essayer d’amener les joueurs à lui envoyer involontairement des preuves par le biais d’applications de messagerie.

Les suspects semblaient tellement confiants dans leur stratagème qu’ils pensaient que le président de Vila Nova paierait les dettes présumées de l’un de ses joueurs impliqués.

« C’était une question d’honneur d’approfondir cela, je l’ai dit le premier jour », a déclaré Bravo. «Je voulais qu’ils (les criminels présumés) croient que j’étais là pour tout régler, sauver la situation. Et ils m’ont cru.

Au moins deux téraoctets de données, y compris des vidéos, des écrans d’impression, des notes vocales et des documents, sont en cours d’analyse au tribunal d’État de Goias.

« Son enquête a commencé dans son propre club, et sans elle, nous n’aurions pas recueilli beaucoup plus dans notre enquête », a déclaré Cesconetto.

Eduardo Bandeira de Mello, législateur et ancien président de Flamengo, le club le plus populaire du Brésil, a déclaré que sans l’enquête de Bravo, « personne ne s’en apercevrait, ce gang agirait aujourd’hui ».

De Mello sera l’un des membres clés d’une enquête du Congrès qui s’est ouverte mercredi. La police fédérale brésilienne a également ouvert une enquête sur l’affaire, ce qui rend plus probable la coopération avec les autorités étrangères si des preuves sont trouvées contre quiconque joue dans des ligues étrangères.

De Mello a déclaré à l’AP cette semaine que l’enquête du Congrès sera essentielle pour la visibilité de l’enquête.

« Cela aura un effet éducatif », a-t-il déclaré. « Tout jeune athlète qui essaie de se lancer dans un programme comme celui-ci réfléchira à deux fois. »

De Mello a présidé Flamengo lorsque le milieu de terrain des Colorado Rapids Max Alves a joué pour le club. Alves a été nommé dans l’enquête précédente, bien qu’il n’ait pas été inculpé, et son club MLS l’a suspendu. Alves n’a pas commenté publiquement.

Quant à Bravo, il a été largement salué.

« Il est vrai que nous n’aurions rien s’il n’utilisait pas ses antécédents policiers pour dévoiler le stratagème », a déclaré de Mello. « Vila Nova est un club très populaire à Goiania, c’est le club des gens là-bas. C’est une grande responsabilité de se manifester ainsi. Il a fait ce qu’il fallait en enquêtant et en se rendant ensuite auprès des autorités.

Bravo, qui est susceptible de témoigner lors de l’enquête du Congrès, est sous les projecteurs des médias mais dit que rien d’autre n’a changé. Il reste policier pendant la journée, va fréquemment à l’église et assiste aux matchs de Vila Nova.

Il n’a aucun regret.

« C’était mon devoir, à la fois en tant que policier et président de club », a-t-il déclaré. « Qu’est-ce que j’aurais pu faire différemment ? »

Mauricio Savarese, Associated Press