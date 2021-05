Le président du CIO, Thomas Bach, Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga promet des Jeux olympiques de Tokyo en toute sécurité

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ont tous deux réaffirmé leur engagement à ce que les Jeux Olympiques reportés se déroulent comme prévu en toute sécurité.

« Avec nos partenaires et amis japonais, je ne peux que souligner à nouveau cet engagement total du CIO à organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs pour tous », a déclaré Bach avant une réunion virtuelle de trois jours à laquelle ont participé des officiels du CIO et des organisateurs olympiques de Tokyo, Rapports de Xinhua.

«Pour y parvenir, nous nous concentrons désormais pleinement sur l’organisation des Jeux Olympiques.»

Bach a déclaré que le CIO enverra du personnel médical supplémentaire pour aider les organisateurs à atténuer la pénurie de personnel médical. Il a également révélé qu’au moins 75 pour cent des athlètes et des participants qui resteront dans le village olympique seront vaccinés.

« En ce moment, jusqu’à 75 pour cent des habitants du village olympique sont déjà vaccinés ou ont obtenu la vaccination à temps avant les Jeux Olympiques », a déclaré Bach, ajoutant qu’il y a de bonnes raisons de croire que ce chiffre ira bien « . au-dessus de 80% « au moment où les Jeux débuteront.

«Le principe le plus important est très clair, le village olympique est un endroit sûr et les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 seront organisés de manière sûre», a-t-il déclaré.

Suga a déclaré lors d’une session plénière de la Chambre haute que son gouvernement irait de l’avant avec les préparatifs pour accueillir les Jeux en toute sécurité.

Il a ajouté qu’en demandant aux athlètes et aux personnes impliquées dans les Jeux de prendre des mesures antivirus complètes, ils pourront participer aux événements en toute tranquillité.

Il a déclaré que les officiels envisageraient des mesures strictes, telles que s’assurer que les habitants ne rencontrent pas les participants aux Jeux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici