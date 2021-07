Les athlètes ne doivent pas faire de « démonstrations politiques » ou exprimer leurs opinions privées sur le podium des médailles aux Jeux de Tokyo, a déclaré vendredi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

Le CIO a assoupli ce mois-ci sa règle 50, qui interdisait auparavant aux athlètes de manifester, mais leur permet désormais de faire des gestes sur le terrain, à condition qu’ils le fassent sans perturbation et dans le respect des autres concurrents.

Cependant, il y a toujours une menace de sanctions si des protestations sont faites sur le podium des médailles du 23 juillet au mois d’août. 8 jeux.

« Le podium et les cérémonies de médailles ne sont pas faits. . . pour une manifestation politique ou autre », a déclaré Bach au Financial Times.

«Ils sont faits pour honorer les athlètes et les médaillés pour leurs exploits sportifs et non pour leurs (opinions) privées.

« La mission est de rassembler le monde entier en un seul endroit et de rivaliser pacifiquement les uns avec les autres. Vous n’y arriveriez jamais si les Jeux (devenaient) diviseurs. »

Alors que les manifestations des athlètes aux Jeux olympiques sont rares, aux Jeux de 1968 à Mexico, les sprinteurs noirs américains Tommie Smith et John Carlos ont été expulsés après avoir baissé la tête et levé les poings gantés de noir sur le podium pour protester contre les inégalités raciales.

À Rio 2016, le marathonien éthiopien Feyisa Lilesa a levé les bras et croisé les poignets en franchissant la ligne d’arrivée pour montrer son soutien aux protestations de sa tribu Oromo contre les projets du gouvernement de réaffecter les terres agricoles.

L’entraîneur britannique de football féminin Hege Riise a déclaré jeudi que ses joueuses se mettront à genoux avant les matchs des Jeux de Tokyo pour sensibiliser au racisme et à toutes les formes de discrimination.

L’acte de prendre le genou est une forme de protestation faite pour la première fois par le quart-arrière du football américain Colin Kaepernick et suivie par le mouvement Black Lives Matter.

