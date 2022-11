Le président du CIO dénonce la politisation du sport (VIDEO)

Thomas Bach a déclaré au sommet du G20 que le sport devait être séparé de la politique

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 en Indonésie que le sport doit être autorisé à continuer à unir les gens dans “concurrence pacifique sans aucune discrimination.”

S’exprimant au cours d’une année au cours de laquelle le sport mondial s’est, selon certains, empêtré dans une sphère politique en raison du conflit en Ukraine, ainsi que du recul contre la discrimination perçue avant la Coupe du monde de football de ce mois-ci au Qatar, Bach a déclaré dans un discours que l’objectif premier des Jeux Olympiques et Paralympiques était de «[bring] le monde entier ensemble dans une compétition pacifique.”

Le CIO s’est exprimé fermement dans sa croisade pour imposer des restrictions sportives aux équipes et aux athlètes de Russie et de Biélorussie à la suite du lancement de l’action militaire russe en Ukraine fin février – une position qui a obligé plusieurs autres fédérations sportives à emboîter le pas.

Mais Bach a maintenant prêché la prudence, suggérant que balancer le pendule trop loin dans une direction pourrait conduire à des conséquences indésirables imposées au sport mondial.

International #Olympique Chef de comité : tous les pays doivent participer à #Jeux olympiques – il condamne #Russe suspension des athlètes Thomas Bach a envoyé un message aux participants de la #G20Indonésie sommet exhortant les dirigeants à dépolitiser #sport pic.twitter.com/qTtP4Ytb5o – Monde de Readovka (@ReadovkaWorld) 15 novembre 2022

“Si le sport devient – ​​de cette manière – juste un autre outil pour atteindre des objectifs politiques, le sport international s’effondrera,” il a dit.

“Le sport olympique a besoin de la participation de tous les athlètes qui acceptent les règles, même et surtout si leurs pays sont en confrontation ou en guerre. Une compétition entre athlètes provenant uniquement d’États partageant les mêmes idées n’est pas un symbole crédible de paix.

“En cette ère de division, notre rôle est clair : unir le monde – et non approfondir les divisions», a expliqué Bach.

Cependant, il a déclaré que sous sa direction, le CIO avait pris des mesures rapides et fermes contre la Russie pour exprimer son opposition à l’opération militaire en cours.

“Nous avons condamné et sanctionné le gouvernement russe d’une manière sans précédent pour cette violation flagrante de la Charte olympique,” il a dit.

“Nous soutenons partout les athlètes et les membres de la communauté olympique ukrainienne avec toute notre solidarité. Mais, contrairement aux bien trop nombreuses autres guerres et conflits dans notre monde, à propos de cette guerre, certains gouvernements ont commencé à décider quels athlètes seraient autorisés à participer à des compétitions sportives internationales – et quelst. »

Bach a ajouté que pour atteindre ses objectifs déclarés, le CIO doit conserver une position de neutralité politique.

“Pour être à la hauteur de sa mission unificatrice, le CIO doit être politiquement neutre. Pour permettre aux futurs hôtes olympiques d’accueillir les meilleurs athlètes du monde entier, indépendamment des conflits politiques, je fais appel à vous, les dirigeants mondiaux, pour soutenir cette neutralité politique.

“N’abandonnons pas cette précieuse mission unificatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques à une époque où le monde a besoin de plus de solidarité et de paix.

“Je vous réitère l’appel que j’ai déjà lancé à vous, dirigeants mondiaux, lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 : Donnez une chance à la paix !”