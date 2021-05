Le président du CIO annule un voyage au Japon et de faux bruits de foule lors d’une épreuve test d’athlétisme

Faits saillants des Jeux olympiques de Tokyo le 10 mai: Découvrez toutes les dernières mises à jour et actualités alors que Tokyo se prépare pour les Jeux olympiques. Les stars du tennis japonais Naomi Osaka et Kei Nishikori ont estimé que les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo doivent «discuter» si les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité au milieu de la pandémie de Covid-19. En raison de l’état d’urgence du coronavirus à Tokyo, le président du CIO Thomas Bach a dû annuler son voyage dans le pays. L’épreuve de test d’athlétisme à Tokyo donne un aperçu de ce à quoi les Jeux olympiques pourraient ressembler deux mois plus tard. Le relais de la flamme olympique est en cours à Saga. La flamme commencera son voyage dans la ville de Tara, avant de se diriger vers la ville de Kashima, la ville d’Ureshino, la ville de Shiroishi, la ville de Takeo, la ville d’Arita, la ville d’Imari et la ville de Genkai, avant de terminer la journée dans la ville de Karatsu.

La ville de Karatsu abrite le château de Karatsu, une construction qui a été construite en 1608 et qui est également connue sous le nom de «château de la grue dansante» en raison de sa ressemblance étrange avec une grue en plein vol.

Les Jeux olympiques de 2020, qui ont été reportés d’un an en raison de la pandémie, devraient s’ouvrir le 23 juillet. Le Japon a prolongé l’état d’urgence à Tokyo jusqu’à la fin mai et a du mal à contenir une augmentation des cas de COVID-19, soulevant d’autres questions sur la poursuite des Jeux.