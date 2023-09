Le président du Canada présente ses excuses après que le vétéran ukrainien nazi ait été honoré au Parlement

Cela semblait être un hommage touchant et opportun de la part des législateurs canadiens à un « héros » de guerre de 98 ans qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il est vite apparu que l’homme faisait en fait partie d’une unité nazie notoire, ce qui a provoqué la fureur de l’ovation qui lui a été donnée en présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Yaroslav Hunka a essuyé ses larmes vendredi après avoir reçu la reconnaissance enthousiaste de la Chambre des communes du Canada. Il a été pointé du doigt par le président Anthony Rota, qui l’a qualifié de « héros » à la suite d’un discours du dirigeant ukrainien en visite, qui à son tour a levé le poing sous les applaudissements.

Mais Rota s’est excusé dimanche après avoir déclaré avoir « par la suite pris connaissance de davantage d’informations » sur le passé de Hunka.

Le nonagénaire ukrainien a effectivement combattu l’Union soviétique, mais au sein de la 14e division Waffen Grenadier des SS, « une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », selon le Centre des Amis de Simon Wiesenthal, un Groupe canadien de défense des droits de la personne qui sensibilise à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme.

Yaroslav Hunka, à droite, a été honoré vendredi à la Chambre des communes à Ottawa, Ontario. Patrick Doyle / AP

Le Centre a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il était « profondément troublé » par la reconnaissance de Hunka au Parlement et « encore plus indigné » qu’il ait reçu une ovation debout.

« Le fait qu’un ancien combattant ayant servi dans une unité militaire nazie ait été invité et ovationné au Parlement est choquant », a-t-il déclaré. L’unité de Hunka, également connue sous le nom de Première Division ukrainienne, était « responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ».

Un autre groupe de défense basé au Canada, le Centre pour les affaires israéliennes et juives, dit c’était « profondément troublé et perturbé ». Michael Mostyn, PDG de l’organisation juive de défense des droits de la personne B’nai Brith Canada, a appelé l’invitation et l’ovation « au-delà du scandaleux. »

Rota, le président de la Chambre des Communes, a déclaré qu’il était seul responsable de l’invitation de Hunka, qui vit dans la région qu’il représente, ce qui implique que ni Zelensky ni le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’en étaient au courant.

« Je tiens particulièrement à présenter mes excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier », a déclaré l’orateur dans un communiqué. « J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. »

Zelenskyy, qui est juif, a déclaré que des membres de sa famille avaient été tués pendant l’Holocauste. NBC News a contacté son bureau pour commentaires.

Le bureau de Trudeau a déclaré dans un communiqué que Rota s’était excusé et avait accepté l’entière responsabilité.

« C’était la bonne chose à faire », indique le communiqué. « Aucune notification préalable n’a été fournie au bureau du Premier ministre, ni à la délégation ukrainienne, concernant l’invitation ou la reconnaissance. »

Des députés de tous les partis, et pas seulement du Parti libéral de Trudeau, se sont levés pour applaudir Hunka. Un porte-parole du parti conservateur a déclaré que son parti n’était pas au courant de son histoire à l’époque, a rapporté l’Associated Press.

Hunka n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter, a indiqué l’AP.

La Russie profite d’une reconnaissance « révoltante »

La question des nazis et de l’idéologie d’extrême droite est particulièrement délicate pour l’Ukraine.

L’une des justifications nébuleuses avancées par le président russe Vladimir Poutine pour envahir son ancien voisin soviétique est qu’il veut « dénazifier » l’Ukraine, qui, selon lui, est dirigée par des néonazis soutenus par l’Occident.

Il existe peu de preuves pour cette affirmation. Mais les responsables russes n’ont pas tardé à profiter de l’ovation de Hunka comme preuve de leur les tendances d’extrême droite de l’Ukraine et de ses partisans.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a qualifié ce spectacle de « révoltant » et a accusé les Canadiens d’avoir « une telle attitude insouciante à l’égard de la mémoire », lors de son point de presse quotidien aux journalistes lundi.

« Une toute nouvelle génération a grandi au Canada, ignorant le fascisme et les crimes nazis », a-t-il déclaré, « et nous pouvons voir le nazisme ressusciter ici et là, comme par exemple en Ukraine ».

L’ambassadeur de Russie au Canada, Oleg Stepanov, a déclaré que l’invitation de l’ancien nazi au Parlement n’était pas un hasard, qualifiant le gouvernement canadien de « essentiellement la personnification du fascisme néolibéral », selon l’agence de presse russe RIA.

Et le représentant permanent de la Russie à Vienne, Mikhaïl Oulianov, a qualifié cette journée de « journée honteuse pour le Canada », a rapporté l’agence de presse.

Comme dans de nombreux autres pays, dont la Russie, l’Ukraine compte quelques éléments d’extrême droite. Le bataillon Azov, qui a été intégré à la Garde nationale ukrainienne, a un historique d’insignes et de croyances d’extrême droite et de suprématie blanche.

Juste avant la Seconde Guerre mondiale, l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique et des millions d’Ukrainiens combattaient pour l’Armée rouge contre l’Allemagne nazie. À cette époque, le pays comptait également l’une des plus grandes communautés juives d’Europe – une population longtemps sujette aux persécutions et aux pogroms.

Lorsque le pays a été envahi par les forces allemandes en 1941, de nombreux nationalistes ukrainiens les ont accueillis comme des libérateurs du joug soviétique, selon Yad Vashem, le Centre mondial de mémoire de l’Holocauste. « De nombreux Ukrainiens et certains prisonniers de guerre ont volontairement rejoint les unités auxiliaires allemandes », indique le communiqué.

Cette collaboration s’est également étendue à « l’Holocauste des balles » : le meurtre d’environ 1,5 million de Juifs ukrainiens qui ont été abattus près de chez eux – plutôt que déportés dans des camps – par des Allemands aux côtés d’Ukrainiens et de Russes volontaires, selon l’Holocauste des États-Unis. Musée Mémorial.