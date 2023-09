Le président du Canada démissionne après avoir rendu hommage à un homme qui a combattu contre les nazis

« Personne dans cette Assemblée n’est au-dessus d’aucun d’entre nous. C’est pourquoi je dois me retirer de mon poste de président », a déclaré Rota au Parlement. « Je réitère mes profonds regrets pour mon erreur en reconnaissant un individu à la Chambre lors du discours conjoint au Parlement du président Zelensky.

Agence Anadolu via Getty Images

« Cette reconnaissance publique a causé de la douleur aux individus et aux communautés, y compris à la communauté juive du Canada et du monde entier, en plus des survivants des nazis en Pologne, entre autres pays. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il ajouté.