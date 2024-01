Le président du bureau de poste, Henry Staunton, évincé au milieu d’une dispute avec le gouvernement | Actualité économique

Le président de la Poste a été contraint de quitter ses fonctions en raison de la frustration à Whitehall concernant la gouvernance de l’entreprise publique, qui se remet du scandale Horizon IT.

Sky News a appris qu’Henry Staunton, qui n’est devenu président de la Poste qu’en décembre 2022 après une longue carrière dans les conseils d’administration du FTSE, s’est vu dire ce week-end par Kemi Badenoch, le secrétaire aux affaires, qu’il allait être remplacé dans un contexte de tensions croissantes avec le gouvernement. gouvernement.

Des sources ont indiqué ce week-end que Mme Badenoch l’avait informé de la décision lors d’un appel téléphonique samedi après-midi.

La recherche d’un nouveau président aura lieu alors que le gouvernement tentera de faire adopter une législation qui indemnisera plus rapidement les centaines de sous-maîtres de poste qui ont été condamné à tort pour un logiciel défectueux ce qui a déclenché la plus grande erreur judiciaire de Grande-Bretagne.

Un proche a déclaré qu’il y avait eu plusieurs sources de tension entre le président de la Poste et le gouvernement ces derniers mois.

Parmi eux, ont-ils déclaré, il y avait une dispute sur la nomination éventuelle d’un nouvel administrateur principal indépendant pour remplacer Ben Tidswell, qui est devrait se retirer dans les mois à venir.

M. Staunton et un certain nombre de ses collègues auraient souhaité qu’Andrew Darfoor, un ancien cadre des services financiers et l’un des administrateurs non exécutifs actuels de la société, accède à ce poste.

Cependant, le gouvernement semble vouloir nommer un membre de Whitehall à ce poste, car il cherche à renforcer la gouvernance d’entreprise de la Poste.

Des tensions sont également apparues l’année dernière à propos du paiement erroné de primes à Nick Read, le directeur général, liées à sa coopération avec l’enquête Horizon.

Des initiés ont toutefois déclaré que le départ de M. Staunton n’était pas directement lié au scandale Horizon lui-même.

Le secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce, Kemi Badenoch, a déclaré : « La Poste fait, à juste titre, l’objet d’un niveau de surveillance accru en ce moment.

“Dans cet esprit, j’ai senti qu’un nouveau leadership était nécessaire, et nous nous sommes séparés d’un commun accord.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Lors d’un appel téléphonique plus tôt dans la journée, le secrétaire d’État chargé des affaires et du commerce et Henry Staunton, président de Post Office Limited (POL), ont convenu de se séparer d’un commun accord.

“Un intérimaire sera nommé prochainement et un processus de recrutement pour un nouveau président sera lancé en temps utile, conformément au Code de gouvernance des nominations publiques.”

M. Staunton n’a pas pu être joint pour commenter samedi.

La participation du gouvernement dans Post Office Limited est gérée par UK Government Investments (UKGI), qui est également responsable des participations publiques dans Channel 4, le Met Office et d’autres sociétés publiques.

La Poste dépend du financement du gouvernement pour fonctionner et a connu des difficultés ces dernières années dans un contexte de concurrence plus rude entre les secteurs dans lesquels elle opère.

Le patron de Fujitsu a admis que le personnel était au courant des bugs d'Horizon

Un ancien sous-maître de poste « dépassé » après l'annulation de sa condamnation

M. Staunton a précédemment présidé Phoenix Group, la compagnie d’assurance, et WH Smith, le détaillant de rue.

Sa carrière de cadre comprend un passage chez ITV, tandis qu’il a occupé d’autres sièges au conseil d’administration de sociétés telles que BSkyB – la société cotée propriétaire de Sky News – et Ladbrokes.

La décision de le remplacer intervient alors que le gouvernement tente d’exercer une emprise plus ferme sur les retombées de la crise d’Horizon, Rishi Sunak s’engageant à adopter de nouvelles lois pour “exonérer et indemniser rapidement” les personnes concernées.

“Les gens qui ont travaillé dur pour servir leurs communautés ont vu leur vie et leur réputation détruites sans aucune faute de leur part”, a déclaré le Premier ministre aux députés au début du mois.

“Les victimes doivent obtenir justice et compensation. L’enquête de Sir Wyn Williams entreprend un travail crucial pour annuler, pour révéler ce qui n’a pas fonctionné, et nous avons versé près de 150 millions de livres sterling d’indemnisation à plus de 2 500 victimes.”

La facture finale devrait s’élever à environ 1,5 milliard de livres sterling, même si de plus en plus de victimes du scandale Horizon ont continué à se manifester depuis la diffusion d’une série télévisée sur ITV, M. Bates contre la poste.

Sky News a révélé plus tôt ce mois-ci que Mme Badenoch cherchait à engager des pourparlers urgents avec Fujitsu pour discuter d’un programme de compensation pour les sous-maîtres de poste touchés par le scandale.

Mme Badenoch a écrit à Takahito Tokita, le directeur général de la société japonaise, à la suite d’une reconnaissance des patrons de Fujitsu selon laquelle elle avait une “obligation morale” de contribuer à la facture d’indemnisation.

“Comme vous le savez peut-être, mon ministère est à l’avant-garde des efforts de notre gouvernement pour réparer les torts du passé”, a écrit Mme Badenoch au début du mois.

“Je m’engage à garantir que les maîtres de poste concernés obtiennent la justice qu’ils méritent.

“C’est pourquoi le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle législation (…) visant à annuler les condamnations injustifiées et un plan visant à garantir un accès plus rapide à l’indemnisation.”

Le dernier remaniement à la direction de la Poste intervient le même mois où Paula Vennells, son ancienne directrice générale, a rendu son CBE après une pression publique et politique croissante.

Kevin Hollinrake, ministre des Postes, a déclaré qu’il soutiendrait les poursuites contre les personnes impliquées dans le scandale et sa dissimulation.

