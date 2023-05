Le président du Brésil, les joueurs soutiennent Vinícius Júnior et critiquent le racisme dans la ligue espagnole

SAO PAULO (AP) – Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est joint aux clubs et aux joueurs de football pour soutenir l’attaquant vedette Vinícius Júnior après avoir de nouveau été victime d’abus racistes lors d’un match de championnat espagnol dimanche.

Le dernier incident a eu lieu lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Valence, un match qui a dû être temporairement arrêté après que l’attaquant brésilien a déclaré avoir été insulté par un fan derrière l’un des buts du stade Mestalla.

Les fans de Valence ont été filmés en train de chanter des singes vers Vinícius, qui est noir.

Lula a déclaré lors d’une conférence de presse au Japon en marge d’une réunion du G7 qu’il espère que la FIFA, la Ligue espagnole et d’autres instances de football « prendront des mesures pour que nous ne permettions pas au racisme et au fascisme de prendre le dessus » dans le sport.

« Il n’est pas juste qu’un pauvre garçon qui gagne dans sa vie, devenant l’un des meilleurs au monde, certainement le meilleur du Real Madrid, soit insulté dans tous les stades où il se rend », a déclaré Lula. Plusieurs de ses ministres ont également soutenu Vinicius et ont critiqué la ligue espagnole.

Le ministre brésilien des droits de l’homme, Silvio Almeida, qui est noir, a déclaré sur Twitter : « Le comportement des autorités espagnoles et des entités qui régissent son football est criminel ».

« Cela montre une acceptation indéniable du racisme », a déclaré Almeida. « (Vinicius) Je serai à vos côtés pour tenir ceux qui vous attaquent responsables, mais aussi ceux qui s’omettent. »

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a utilisé des jurons sur Twitter pour insulter le président de la ligue espagnole Javier Tebas, qui a critiqué Vinicius à la suite de l’incident pour ses commentaires sur l’inaction des autorités nationales du sport à chaque fois qu’il est victime d’abus racistes pendant les matchs.

« Tu veux blâmer la victime, espèce d’idiot ? Paes a posté.

Ednaldo Rodrigues, le premier président noir de la confédération brésilienne de football, s’est dit troublé par le manque d’action en Espagne après un autre incident raciste contre Vinicius.

« Jusqu’à quand devrons-nous voir des épisodes comme celui dont nous venons d’être témoins, encore une fois en Liga? » dit Rodrigues. « Jusqu’à quand devra-t-on se battre pour des mesures concrètes et efficaces sur et en dehors du terrain ? Il n’y a pas de joie là où il y a du racisme.

Flamengo, le club où Vinicius a commencé sa carrière, a publié une déclaration disant « c’est encore plus choquant de savoir que ce n’est pas la première fois et que si peu a été fait pour combattre (le racisme dans la ligue espagnole) et l’empêcher de se produire ». encore. » D’autres clubs brésiliens ont fait des commentaires similaires.

De nombreux coéquipiers de Vinicius dans l’équipe nationale ont également montré leur soutien à l’attaquant de 22 ans, qui a fait l’objet d’abus racistes depuis son arrivée en Espagne il y a cinq ans.

« Ils ont toujours fait tout ce qu’ils pouvaient pour empêcher les Blacks de se rapprocher du sommet », a déclaré l’attaquant Richarlison. « Ils ont réduit en esclavage, marginalisé et tué. Mais ils ne renverseront jamais ceux qui sont nés pour être grands. L’histoire oublie les rats et rend beaucoup plus grands ceux qui combattent ces méchants. Je suis toujours avec toi, Vini.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a envisagé de remplacer Vinícius après avoir déclaré que les supporters du stade Mestalla avaient scandé « singe » vers lui. Il a dit que Vinícius ne voulait initialement pas continuer à jouer.

Il a ensuite été expulsé après une altercation avec des joueurs de Valence et a fait signe aux supporters locaux de la lutte de leur équipe contre la relégation alors qu’il quittait le terrain.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Mauricio Savarese, Associated Press