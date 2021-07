Le président du Black Caucus du Congrès ARRÊTÉ par la police du Capitole lors d’une séance de photos de protestation contre les droits de vote (VIDEO) – RT USA News

La police du Capitole des États-Unis a arrêté neuf personnes, dont le président du Congressional Black Caucus, pour une « manifestation illégale » à l’intérieur d’un immeuble de bureaux du Sénat exigeant l’adoption des réformes électorales des démocrates.

Sept femmes et deux hommes ont été arrêtés jeudi après-midi à l’intérieur de l’immeuble de bureaux du Sénat Hart à Washington, DC. La police du Capitole a déclaré avoir donné trois avertissements aux participants à la « activité de manifestation illégale » se disperser.

Les neuf faisaient partie d’un groupe plus large d’environ 20 manifestants, dont la membre du Congrès Joyce Beatty (D-Ohio), présidente du Congressional Black Caucus. Beatty était apparemment le chef de file de la manifestation de jeudi, qui a appelé à mettre fin à l’obstruction du Sénat et à adopter les deux projets de loi proposés par les démocrates au nom du droit de vote.

La représentante Joyce Beatty, présidente du Congressional Black Caucus, est arrêtée après avoir participé à une petite manifestation pour le droit de vote qui a abouti à une marche autour de l’atrium de l’immeuble de bureaux Hart du Sénat. pic.twitter.com/PYcA1wllkk – Morgan Rimmer (@morgan_rimmer) 15 juillet 2021

« Laissez les gens voter. Combattez pour la justice », Le compte Twitter de Beatty a été publié, avec des photos d’elle menottée.

La cascade faisait partie de la «Journée d’action sur les droits de vote» organisée par Beatty et son caucus. Un groupe plus important d’une quarantaine de politiciens s’était réuni du côté de la Chambre du complexe du Capitole pour annoncer leur intention de marcher sur les bureaux du Sénat et de s’y faire arrêter.

« Nous pourrions aussi bien avoir les chiens et les tuyaux parce que nous n’avons pas la loi sur le droit de vote », Beatty a déclaré dans son discours, faisant référence à la violence policière contre les militants noirs des droits civiques dans les années 1960.

Elle est ici alors que 40 dirigeantes et alliées de femmes noires nationales et étatiques organisent une «Journée d’action sur les droits de vote» – Nicholas Wu (@nicolaswu12) 15 juillet 2021

Avant de verrouiller les armes et de marcher du côté du Sénat, Beatty et ses collègues ont agité leurs poings et scandé « Protégez notre vote » et « Liberté de voter ».

Avec son grand atrium, le bâtiment Hart a été le lieu de prédilection de nombreuses manifestations politiques au cours des dernières années, principalement des démocrates protestant contre l’administration Trump, ses candidats à la Cour suprême, les politiques d’immigration et environnementales.

En entrant dans le bâtiment et en passant les détecteurs de métaux, le groupe de Beatty s’est arrêté dans le hall pour prendre des photos et d’autres chants.

Parmi les chants à l’intérieur du bâtiment figurait « mettre fin à l’obstruction systématique », se référant à la pratique du Sénat d’exiger 60 votes avant de procéder au vote sur une question.

Le Sénat actuel est divisé à parts égales entre démocrates et républicains, et les démocrates devraient soit mettre fin à l’obstruction systématique, soit persuader d’une manière ou d’une autre dix républicains de voter avec eux, afin d’adopter HR1 For The People Act et John Lewis Voting Rights Act – tous deux destinés à aborder ce que le parti appelle le danger pour la démocratie américaine du GOP « suppression des électeurs ».

Dans un discours prononcé mardi à Philadelphie, le président Joe Biden a exigé l’adoption des deux projets de loi au Congrès. Il a également appelé les législatures des États républicains adoptant des lois sur l’intégrité des élections une « atteinte à la démocratie » et une tentative raciste de « subvertir le droit de vote lors d’élections libres et équitables », insistant sur le fait que sa victoire à la présidentielle de 2020 était parfaitement légitime et que quiconque la remettait en cause colportait « le Grand Mensonge. »





Aussi sur rt.com

Biden qualifie les lois de vote républicaines d' »agression » contre l’Amérique et exige que le Congrès adopte les propositions des démocrates pour fédéraliser les élections américaines







Un certain nombre de démocrates de la législature de l’État du Texas ont fui à Washington plus tôt cette semaine dans le but de refuser le quorum et de bloquer l’adoption du projet de loi de vote proposé par les républicains. L’administration Biden a poursuivi la Géorgie pour la loi électorale qu’elle a promulguée en mars, la qualifiant de raciste.

La protestation de Beatty semble faire partie de la même poussée. Siégeant à la Chambre des représentants depuis 2013, la membre du Congrès de l’Ohio a été élevée à la présidence du Congressional Black Caucus – un organe entièrement démocrate – en janvier. Avant de venir à Washington, Beatty a siégé à la Chambre des représentants de l’Ohio pendant près d’une décennie (1999-2008), occupant le siège occupé par son mari Otto pendant 20 ans après sa retraite.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!