Le président dominicain suspend les visas pour les Haïtiens et menace de fermer la frontière avec son voisin

SANTO DOMINGO, République dominicaine (AP) — Le président de la République dominicaine a annoncé lundi qu’il avait suspendu la délivrance de visas aux Haïtiens et a menacé de suspendre le trafic terrestre, aérien et maritime entre les deux voisins en raison de leur dernier différend.

La décision du président Luis Abinader fait suite à la récente excavation d’un prétendu canal en Haïti qui, selon les responsables dominicains, détournerait l’eau de la rivière Massacre et nuirait aux agriculteurs et à l’environnement. La rivière, qui coule dans les deux pays, doit son nom à une bataille sanglante entre les colonisateurs espagnols et français dans les années 1700.

On ne sait pas clairement qui, le cas échéant, a autorisé le creusement du canal en Haïti.

« Si le conflit n’est pas résolu avant jeudi, (les responsables) fermeront complètement la frontière au commerce aérien, maritime et terrestre », a déclaré le gouvernement dominicain dans un communiqué.

Ce serait un coup dur économique pour Haïti, qui obtient une grande partie de ses importations de la République dominicaine et où l’inflation est montée en flèche et la pauvreté s’est aggravée au milieu d’une recrudescence de la violence des gangs.

Cela nuirait également aux entreprises dominicaines.

Une étude de la Banque centrale de la République dominicaine indique que 430 millions de dollars de commerce frontalier informel ont été menés en 2017 entre les deux pays, qui partagent l’île d’Hispaniola. Sur ce montant, plus de 330 millions de dollars représentaient des exportations vers Haïti.

Haïti est également le troisième partenaire commercial formel de la République dominicaine, avec 1 milliard de dollars d’exportations vers Haïti l’année dernière et 11 millions de dollars d’importations, selon le Centre d’exportation et d’investissement de la République dominicaine.

La semaine dernière, le gouvernement dominicain a envoyé une équipe pour surveiller la construction du canal depuis l’autre côté de la frontière, les responsables ayant déclaré aux médias locaux qu’il ne s’agissait pas d’une tactique d’intimidation mais plutôt d’une offre d’aide à la détention, si nécessaire, de civils susceptibles de travailler. sur le projet sans autorisation.

Les fouilles ont incité Abinader la semaine dernière à fermer la frontière près de la ville de Dajabon, au nord du pays, un passage crucial pour les Haïtiens qui y vendent et achètent toute une gamme de marchandises plusieurs fois par semaine.

L’ancien Premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph a récemment défendu la construction du canal et accusé les critiques en République dominicaine d’être nationalistes et racistes.

L’année dernière, Abinader a interdit à Joseph d’entrer en République dominicaine dans le cadre d’un différend sans rapport qui a accru les tensions latentes entre les deux pays.

Abinader a cherché à limiter la migration des Haïtiens vers la République Dominicaine ces dernières années et a expulsé des dizaines de milliers d’Haïtiens et de personnes d’origine haïtienne. Son administration a également commencé les travaux sur un mur de 190 kilomètres le long de la frontière haïtienne, annoncé par Abinader au début de l’année dernière.

La dernière fois que la République dominicaine a complètement fermé sa frontière avec Haïti, c’était en juillet 2021, après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Depuis, il a parfois fermé certaines parties de la frontière pour des raisons de sécurité.

La rédactrice d’Associated Press, Dánica Coto, de San Juan, Porto Rico, a contribué à ce rapport.