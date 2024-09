Le président dominicain met en garde contre des « mesures drastiques » si la mission antigang en Haïti échoue

SAN JUAN, Porto Rico — Le président de la République dominicaine a prévenu mercredi que son administration prendrait des « mesures drastiques » pour protéger le pays si une mission soutenue par l’ONU en Haïti voisin ciblait violence des gangs échoue.

Luis Abinader n’a pas fourni de détails sur les mesures qu’il pourrait prendre lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Les gangs en Haïti contrôlent 80 % de la capitale, Port-au-Prince, et ils sont devenus plus puissants depuis Assassinat de juillet 2021 du président Jovenel Moïse. Plus de 3 600 personnes ont été tuées au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport à la même période de l’année dernière. La violence a également fait près de 700 000 morts en Haïti sans-abri Ces dernières années, des milliers de personnes ont fui Haïti, qui partage l’île d’Hispaniola avec la République dominicaine.

Abinader a remercié le Kenya, qui dirige la mission en Haïti Près de 400 policiers de ce pays d’Afrique de l’Est ont récemment été rejoints par une vingtaine de policiers et de soldats de la Jamaïque et deux officiers supérieurs de l’armée du Belize. 300 autres policiers du Kenya devraient être déployés d’ici un mois.

Le personnel est toutefois bien en deçà des 2 500 hommes promis par divers pays pour la mission, qui, selon le gouvernement américain, manque de ressources car elle considère que les ressources sont insuffisantes. une éventuelle mission de maintien de la paix de l’ONU.

Abinader a déclaré que la mission actuelle doit être pleinement établie afin que des élections libres et transparentes peuvent être organisées. Haïti n’a pas organisé d’élections depuis 2016, et un conseil présidentiel de transition a reçu l’ordre de le faire d’ici février 2026.

« Près d’un an après la tenue des élections, les conditions ne sont toujours pas réunies pour les organiser », a déclaré M. Abinader, qui s’est inquiété de l’avenir de la mission. « Nous ne pouvons pas laisser les efforts déployés jusqu’à présent échouer. Si cela devait arriver, l’effondrement d’Haïti serait imminent. »

Plus tôt cette année, des gangs ont lancé des attaques coordonnées visant des infrastructures gouvernementales essentielles. Ils ont attaqué plus d’une vingtaine de commissariats de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international, le forçant à fermer pendant près de trois moiset ont pris d’assaut les deux plus grandes prisons d’Haïti, libérant environ 4 000 détenus.

Les attaques ont conduit à la Démission de l’ancien Premier ministre Ariel Henry et la création d’un Conseil présidentiel de transition.

« Plus de trois ans d’instabilité dans notre pays voisin ont mis à rude épreuve notre propre sécurité », a déclaré Abinader. « L’État dominicain a assumé une grande responsabilité dans la crise haïtienne, bien plus que ce que l’on pourrait attendre de lui. »

Abinader a déclaré que l’année dernière, 10% des rendez-vous médicaux impliquaient des Haïtiens et que 147 000 des 200 000 mineurs étrangers dans le système éducatif dominicain sont d’origine haïtienne.

« La crise en Haïti mérite une attention particulière », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. »

Sous la direction d’Abinader, les autorités dominicaines ont expulsé l’an dernier plus de 170 000 personnes qui seraient haïtiennes, selon les données du gouvernement. Mais l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU estime que ce chiffre est plutôt proche de 224 000.

Les militants critiquent depuis longtemps Abinader et son administration pour ce qu’ils considèrent comme la violation continue des droits de l’homme des Haïtiens et des personnes nées en République dominicaine de parents d’origine haïtienne.

Abinader a rejeté ces accusations, réitérant mercredi que « le gouvernement dominicain est profondément engagé dans la protection des droits de l’homme ».

Dans son discours, il a souligné que le taux de pauvreté de 19 % en République dominicaine est le plus bas de l’histoire du pays et que le taux d’homicides est tombé à 10 meurtres pour 100 000 habitants, contre 13 en 2022.

Le président du Conseil présidentiel de transition d’Haïti, Edgard Leblanc Fils, doit prendre la parole jeudi à l’Assemblée générale de l’ONU.

Lui et d’autres responsables du gouvernement n’ont pas répondu aux messages de commentaires suite au discours d’Abinader.

Mercredi également, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a récemment voyagé en Haïtia rencontré d’autres responsables de l’ONU pour discuter de la mission. Ils ont discuté de l’état des contributions, du calendrier des autres déploiements et de la possibilité d’une mission de maintien de la paix de l’ONU comme une option pour obtenir des fonds et du personnel.

Un haut responsable du département d’État américain a déclaré que la priorité la plus urgente était de renouveler le mandat de la mission, qui expire le 2 octobre.

Le responsable a déclaré que les États-Unis et certains de leurs partenaires aimeraient apporter des modifications au mandat pour ouvrir la voie « à une opération de maintien de la paix plus traditionnelle », mais les Russes et les Chinois, qui soutenaient le mandat initial, ont exprimé des inquiétudes quant à cette possibilité.

Le principal avantage d’une modification du mandat serait de garantir un flux de financement plus stable pour la mission : « Nous sommes optimistes quant au fait que le renouvellement se fera sous une forme ou une autre », a déclaré le responsable.

Le Premier ministre Garry Conille a déclaré lors de la réunion que même si la situation en Haïti s’est quelque peu améliorée, « nous sommes loin d’avoir gagné ».

Il a déclaré qu’environ 25 % des policiers haïtiens ont quitté le pays et que parmi ceux qui travaillent encore, environ deux sont blessés et un tué chaque semaine.

« Les forces de police ne sont pas suffisamment équipées pour faire face à cette situation et auront besoin de davantage de soutien, d’aide et d’accompagnement si nous voulons réussir », a déclaré Conille.

Il a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Haïti organise des élections d’ici novembre « même si nous savons que nous n’aurons pas le plus haut niveau de sécurité ».

Au cours de cette réunion, Blinken a annoncé 160 millions de dollars supplémentaires pour aider les Haïtiens et des sanctions du Trésor américain contre l’ancien député haïtien Prophane Victor, accusé de soutenir et d’armer des gangs. Le chef de gang Luckson Elan, accusé de violations des droits de l’homme, a également été sanctionné.

Aucun des deux n’a pu être contacté pour commenter.

Dans un message adressé aux responsables rencontrés pour discuter de la mission, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que les premiers déploiements étaient une étape positive, mais a averti que les gangs commettaient toujours des « violations flagrantes des droits de l’homme » et que le financement de la mission « restait totalement insuffisant ».

« L’amélioration de la sécurité est cruciale pour créer les conditions nécessaires à ces élections », a-t-il déclaré, décrivant la situation en Haïti comme « l’une des situations humanitaires les plus désastreuses au monde ».

___

Matthew Lee, journaliste diplomatique de l’Associated Press à New York, a contribué à cet article.

____

