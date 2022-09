Le président dominicain exclut l’ex-dirigeant haïtien de son pays

SANTO DOMINGO, République dominicaine – Le président de la République dominicaine a interdit à l’ancien Premier ministre par intérim d’Haïti – qui est maintenant un aspirant candidat à la présidence – d’entrer dans le pays, une décision qui accroît encore les tensions entre deux nations qui partagent l’île d’Hispaniola. L’ordonnance contre Claude Joseph qui a été signée mercredi par le président dominicain Luis Abinader interdit également à 12 chefs de gangs haïtiens d’entrer dans le pays. Cela survient alors qu’Haïti devient de plus en plus instable après l’assassinat le 7 juillet 2021 de son président, Jovenel Moïse.

Joseph a salué l’interdiction d’Abinader jeudi.

« Il me classe comme l’ennemi n°1 des racistes dominicains. Ce n’est pas une sanction. C’est un honneur. Je le reçois au nom des pères Dessalines, Toussaint et Christophe », a-t-il tweeté, faisant référence aux héros révolutionnaires haïtiens.

L’ordre d’Abinader, qui autorise le président à interdire à quiconque d’entrer dans le pays s’il a un casier judiciaire ou constitue une menace pour la sécurité nationale, est le dernier bras de fer entre Joseph et des responsables dominicains.

Joseph, qui était ministre des Affaires étrangères lorsque Moïse a été tué, est devenu Premier ministre par intérim pendant une brève période avec le soutien de la police et de l’armée.

Quand Ariel Henry a été nommé Premier ministre d’Haïti près de deux semaines après le meurtre de Moïse, Joseph est redevenu ministre des Affaires étrangères. Il a démissionné à la suite d’un échange acrimonieux avec des responsables dominicains à la suite d’un tweet de novembre 2021 dans lequel Joseph a suggéré que la République dominicaine n’était pas un pays sûr.

Les responsables dominicains se sont hérissés de l’allégation, et les liens entre les deux pays se sont depuis détériorés, en particulier compte tenu d’un pic de migrants haïtiens traversant vers la République dominicaine alors qu’ils fuyaient l’aggravation de la pauvreté et d’un pic d’enlèvements et de meurtres liés aux gangs depuis l’assassinat de Moïse.

L’afflux de migrants a également entraîné une augmentation des incidents racistes et xénophobes en République dominicaine contre les Haïtiens et les personnes nées dans ce pays de parents haïtiens.

En février 2022, Abinader a annoncé que son administration construirait un mur de plusieurs millions de dollars de 118 milles (190 kilomètres) le long de la frontière haïtienne. L’annonce est intervenue des mois après qu’Abinader a averti lors de l’Assemblée générale des Nations Unies qu'”il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais de solution dominicaine à la crise en Haïti”.

Depuis qu’il a quitté son poste de ministre des Affaires étrangères l’année dernière, Joseph est devenu de plus en plus critique à l’égard du Premier ministre d’Haïti sur les réseaux sociaux et a exigé des réponses à l’enquête en cours sur la mort de Moïse.

Il a récemment fondé un nouveau parti politique, Committed to Development, dans le but de se présenter à la présidence lors d’élections à une date encore indéterminée.

Il a parlé des relations de plus en plus tendues entre Haïti et la République dominicaine lors d’un rassemblement politique samedi.

“Haïti ne sera jamais transformé en arrière-cour de la République dominicaine”, a déclaré Joseph. « Je m’oppose à la volonté hégémonique et dominatrice des racistes dominicains. Je me souviens avoir demandé au président Luis Abinader d’arrêter de dire du mal d’Haïti dans ses discours officiels.

« Je dois préciser que notre combat ne vise pas toute la République dominicaine. Les deux nations sont condamnées à vivre en frères. Nous luttons contre les racistes condescendants et les ultranationalistes. Je rends hommage aux élites dominicaines qui reconnaissent l’existence du racisme anti-haïtien dans leur pays.