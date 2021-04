LE PRÉSIDENT Joe Biden prononce sa première allocution devant le Congrès le mercredi 28 avril.

Biden prononcera son discours à la session conjointe du Congrès à 21 h HE.

Le discours n’est pas un état de l’Union car les présidents ne prononcent pas le discours avant leur deuxième année à la présidence.

Le discours aura lieu la nuit précédant son 100e jour en fonction.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a invité Biden à s’adresser au Congrès.

«Il y a près de 100 jours, lorsque vous avez prêté serment, vous avez promis dans un esprit de grand espoir que« l’aide est en route ». Maintenant, grâce à votre leadership historique et transformateur, Help Is Here! » A écrit Mme Pelosi.

«Dans cet esprit, je vous écris pour vous inviter à vous adresser à une session conjointe du Congrès le mercredi 28 avril pour partager votre vision pour relever les défis et les opportunités de ce moment historique», a-t-elle ajouté.

Biden devrait discuter de son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars ainsi que des derniers efforts de vaccination du pays.

Biden devrait également discuter du plan américain pour les familles. Biden a signé le plan dans la loi en mars qui « continue de fournir un soulagement immédiat aux familles et aux communautés américaines ».

Le plan est décrit comme un «investissement dans nos enfants, nos familles et notre avenir économique».

Les téléspectateurs peuvent regarder son discours sur tous les principaux réseaux américains, y compris CNN, Fox News, CBS, NBC et ABC.

Le discours pourra également être visionné en ligne via la page YouTube officielle de la Maison Blanche.

