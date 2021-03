Pécresse a expliqué que sa région vivait « Sur le temps emprunté » et a dû considérer très sérieusement la perspective de «Reconfiner» la capitale. «C’est au gouvernement de décider» mais «Aujourd’hui, on ne peut plus rien exclure… en termes de responsabilité. Si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées, je ne m’y opposerai pas », elle a ajouté.

«La variante anglaise, qui est devenue la plus répandue, est non seulement plus contagieuse, mais aussi plus meurtrière» et «Nos capacités de réanimation sont saturées», Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France, la région centrale où se trouve Paris, a déclaré lundi à France 2, alors qu’elle évoquait la situation sanitaire désastreuse de la capitale.

