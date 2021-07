Le président d’IBM, Jim Whitehurst, démissionne après l’accord avec Red Hat

Les actions d’IBM ont chuté de 5% vendredi après que le fabricant de logiciels et de matériel d’entreprise mentionné que son président, Jim Whitehurst, a choisi de se retirer. Le titre a clôturé en baisse de près de 5% au cours de la séance de bourse de la journée.

Whitehurst est arrivé en 2019 grâce à l’acquisition pour 34 milliards de dollars de la société de logiciels open source Red Hat, la plus importante acquisition d’IBM à ce jour, qui a été clôturée à la mi-2019. Il avait été président-directeur général de Red Hat de 2008 à avril 2020, date à laquelle il est devenu président d’IBM.

Cette décision reflète un nouveau défi pour IBM, qui a poursuivi sa croissance en partie en se concentrant sur le déploiement des produits Red Hat sur plusieurs clouds, y compris des fournisseurs de premier plan tels qu’Amazon et Microsoft. Avant l’accord, IBM faisait la promotion de sa propre infrastructure de cloud public auprès des clients, en plus de vendre des produits que les entreprises pouvaient déployer dans leurs propres centres de données.

Arvind Krishna, qui a remplacé Ginni Rometty PDG d’IBM depuis l’année dernière, était « un architecte principal » de l’accord Red Hat, a déclaré IBM l’année dernière dans le annonce à propos de la promotion de Whitehurst. La société a félicité Whitehurst pour son exécution. « Au cours de son mandat chez Red Hat, les revenus ont augmenté de plus de huit fois et la capitalisation boursière de plus de 10 fois », a déclaré IBM. Whitehurst restera en tant que conseiller de Krishna et d’autres dirigeants d’IBM.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Red Hat a augmenté de 17%, tandis qu’IBM dans son ensemble a augmenté de 1%.

Correction : Whitehurst est arrivé chez IBM en 2019.

